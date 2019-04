Podemos vol que en el pròxim Govern hi hagi una cartera de feminisme

Podem proposa que el proper govern compti amb una 'Vicepresidència de Feminismes i Economia de les Cures' per dirigir i coordinar aquestes reformes amb la resta de les administracions i agents socials. La mesura s'emmarca en el programa electoral de la formació que lidera Pablo Iglesias per al proper 28 d'abril en el qual dediquen un capítol al feminisme ia l'economia de cures.









Per al partit morat, les mobilitzacions feministes de l'últim any "ho han canviat tot mostrant que aquest ja és un país feminista que pot organitzar-se d'una altra manera" i proposa un programa d'inversions per a la construcció d'uns serveis públics que suposarà crear "en un termini molt curt de temps, més de mig milió de llocs de treball per tot el territori nacional".





La lluita contra la violència masclista ocupa una bona part del capítol titulat 'Horitzó morat i economia de cures' en què proposen implementar un pla dotat amb 600 milions d'euros a l'any que inclourà reforçar el sistema de protecció Viogem. Així mateix, la formació popone un pla integral de compensació, reparació i recuperació de l'autonomia per a dones que pateixen violències masclistes que inclourà una prestació economia mínima equivalent al salari mínim interprofessional (900 euros) durant sis mesos prorrogable i que s'incrementarà segons el nombre de persones que la dona tingui al seu càrrec.





Igualment, el programa electoral, a què ha tingut accés Europa Press, inclou alternatives habitacionals immediates per a les dones que pateixen la violència masclista i menors al seu càrrec, així com un pla d'ocupació d'ocupació específic per a majors de 45 anys i dones en risc d'exclusió.





El partit veu necessari, així mateix, actualitzar la definició de violència masclista perquè reculli totes les formes de violència contra les dones. "La definició actual es troba limitada a la violència exercida per parelles i exparelles, el que priva d'una protecció equiparable a la resta de dones que pateixen violència", recull el programa.