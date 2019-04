Els homes tenen moltes més probabilitats que les dones de morir a causa de malalties prevenibles i tractables no transmissibles, suïcidi, sida, homicidi i accidents de trànsit, segons estimen les Estadístiques Sanitàries Mundials 2019, publicades aquest divendres per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).









L'informe, que per primera vegada desglossa les xifres per sexe, conclou que les dones viuen més que els homes, especialment en els països rics. Aquesta bretxa entre l'esperança de vida d'homes i dones es retalla quan les dones no tenen la capacitat d'accedir als serveis sanitaris.





Als països de baixos ingressos, on aquestes prestacions són més escasses, 1 de cada 41 dones mor per causes relacionades amb la maternitat, en comparació amb 1 de cada 3.300 en els països d'alts ingressos. En més del 90 per cent dels països de baixos ingressos, hi ha menys de 4 infermeres i llevadores per cada 1.000 persones.





Segons l'OMS, però, quan els homes i les dones s'enfronten a la mateixa malaltia, els homes utilitzen menys els recursos sanitaris al seu abast. En països amb epidèmies generalitzades de VIH, per exemple, els homes tenen menys probabilitats que les dones de fer-se la prova, de prendre la teràpia antiretroviral i de morir de malalties relacionades amb la sida que les dones. De la mateixa manera, els pacients homes amb tuberculosi van menys al seu metge que les dones.





De les 40 causes principals de mort recollides en l'estudi, 33 afecten més a l'esperança de vida dels homes que de les dones. En 2016, la probabilitat que una persona de 30 anys morís a causa d'una malaltia no transmissible abans dels 70 anys d'edat era un 44 per cent més gran en els homes que en les dones.





Les taxes globals de mortalitat per suïcidi van ser un 75 per cent més altes en homes que en dones el 2016. Les morts per lesions a la carretera són més del doble en els homes que en les dones a partir dels 15 anys, i els homicidis de homes quadrupliquen als de les dones, estima l'Organització Mundial de la Salut.





D'altra banda, entre 2000 i 2016, l'esperança de vida en néixer va augmentar en 5,5 anys, de 66,5-72,0 anys. L'esperança de vida sana en néixer (l'expectativa d'anys de vida amb bona salut) va augmentar de 58,5 anys el 2000 a 63,3 el 2016.





Les dades de l'OMS, publicats amb motiu del Dia Mundial de la Salut, que se celebra cada 7 d'abril, indiquen que l'esperança de vida segueix estant "fortament afectada" pels ingressos. Als països de baixos ingressos, l'esperança de vida és 18,1 anys inferior a la dels països rics. Un de cada 14 nens nascuts en un país de baixos ingressos morirà abans de complir cinc anys.





"Un dels objectius de l'OMS és que 1.000 milions de persones més tinguin una cobertura sanitària universal per 2023. Això significa millorar l'accés als serveis i assegurar que siguin accessibles, assequibles i eficaces per a tothom, independentment del seu gènere. Desglossar els dades per edat, sexe i grup d'ingressos és vital per comprendre qui s'està quedant enrere i per què", comenta el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.