La plataforma Jusapol es manifesta demà a la Puerta del Sol de Madrid perquè "falta molt" per arribar a una equiparació salarial "real" tant per a policies nacionals com guàrdies civils. A la protesta han anunciat que assisteixen, entre d'altres, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, o el de Vox, Javier Ortega Smith.









Segons ha explicat el president de Jusapol, Natan Espinosa, esperen que a la manifestació hi vagin unes 100.000 persones mobilitzades des de tots els punts d'Espanya. Per a això, s'han noliejat un centenar d'autobusos.





"Podem ens ha dit que no pot assistir però es compromet amb la nostra reivindicació, ja que porten en el seu programa tramitar la iniciativa legislativa popular que portem al Congrés; i el PSOE s'excusa en que no pot venir", ha comentat Natan Espinosa en referència a les absències. El lema serà "Equiparació ja, és de justícia, és de voluntat política".





Jusapol, plataforma que va néixer durant les llargues negociacions abans de l'acord d'equiparació salarial signat entre el Ministeri de l'Interior dirigit per Juan Ignacio Zoido (PP) i les organitzacions sindicals de Policia i Guàrdia Civil, ha cridat a la mobilització amb un cartell en el qual diuen que "no es deixaran enganyar de nou". "Perquè falta molt per l'equiparació real", al·leguen.





La manifestació a partir de les 11.30 hores a la Puerta del Sol arriba a escassos dies que comenci la campanya de les eleccions generals del 28 d'abril i després d'altres tantes protestes de Jusapol tant a Madrid com en altres capitals, algunes sonores com la que es va celebrar a Barcelona amb xocs amb grups violents d'independentistes.





A diferència dels sindicats representatius de la Policia --que celebra eleccions aquest mes de juny-- i associacions de la Guàrdia Civil, Jusapol sosté el seu rebuig a l'acord que contempla la dotació de 807 milions d'euros a repartir entre 2018 i 2019 en concepte de pujada salarial per equiparar el sou d'aquests cossos pel que fa als Mossos d'Esquadra. Aquesta plataforma ha creat les seves pròpies marques en els dos cossos policials.





INFORME D'UNA AUDITORIA EXTERNA





Denuncien que hi ha 13.000 famílies d'agents en segona activitat i reserva que es queden fora de l'acord i també recelen que el Ministeri de l'Interior encara no hagi ensenyat l'informe de la consultoria externa que havia de recalcular l'acord.





En aquest punt, coincideixen amb les crítiques de les associacions professionals de la Guàrdia Civil, que aquest divendres han demanat al Ministeri de l'Interior que dirigeix Fernando Grande-Marlaska que activi els òrgans de negociació per conèixer el seu grau de compromís amb l'acord d'equiparació salarial , després que el Consell d'Estat hagi qüestionat el pactat al març de 2018.





Segons van anunciar el 2018 Interior i els sindicats signants, l'equiparació amb els Mossos d'Esquadra serà una realitat el 2020, quan un policia guanyarà 561 euros bruts més de mitjana i un guàrdia civil, 720 euros. L'acord sobre equiparació policial ha despertat l'interès d'altres col·lectius també desitjosos de millorar els seus sous com els militars, els funcionaris de presons o els infermers i metges.





Aquest dijous, el ministre de l'Interior va assegurar des de Jaca (Osca) que aquest mes d'abril es començarà a fer el pagament del "segon tram" de l'equiparació salarial, complint "íntegrament" amb els compromisos adquirits. L'acord, ha dit, es manté independentment que no hi hagi pressupostos generals de l'Estat perquè hi ha "un compromís que s'està complint i que es complirà".





L'acord actual preveu 807 milions d'euros a repartir en tres anys i que s'impulsin les mesures legislatives que siguin necessàries perquè la bretxa salarial no torni a reaparèixer en un futur, cosa que també qüestiona el Consell d'Estat en una resolució que no és vinculant. Jusapol presentar una iniciativa popular legislativa al Congrés que finalment no va prosperar davant la convocatòria d'eleccions i la dissolució del Parlament.





Tant les associacions de guàrdies civils com els sindicats de la Policia representatius recelen que Interior no hagi mostrat l'informe de la consultoria externa d'Ernst&Young. Des d'aquest departament s'ha informat que s'ha donat un termini de 45 dies perquè incloguin en el seu treball la relació salarial posat a lloc.