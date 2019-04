El director general d'Informació Nacional de Moncloa, Alberto Pozas, va presentar ahir la seva dimissió al president del Govern central, Pedro Sánchez, que ha estat aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres.









A la carta de dimissió, Pozas assegura que vol tenir les "mans lliures" per "redimensionar" determinats assumptes i que no li facin servir contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.





El comissari jubilat José Manuel Villarejo, qui es troba a la presó provisional, va declarar davant el jutge que va ser el director d'Interviú el que li va donar el pendrive amb el supòsit contingut d'un telèfon mòbil sostret a una ajudant del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Gorgs va ser director de la ja extinta Interviú en els últims deu anys.





En un missatge de comiat aquest divendres als mitjans de comunicació, Pozas fa una crida perquè no es barregi el seu nom amb la coneguda "policia patriòtica" que suposadament va muntar el Ministeri de l'Interior en l'etapa de Jorge Fernández Díaz per espiar adversaris polítics i obstaculitzar investigacions sobre el finançament il·legal del PP.





Pozas explica que quan li van oferir entrar a formar part de l'equip de la Secretaria d'Estat de Comunicació, tot i el poc temps que va tenir per acceptar el lloc, sí van fer un breu repàs dels assumptes que heretava de la direcció d'Interviú.





"En cap moment --admiteix-- vaig ser capaç de valorar que un assumpte que en altres circumstàncies podria ser menor, fora a convertir-se en una mena de bomba informativa en plena campanya electoral. Vaig pensar que coneixia la política, però he après una nova lliçó : amb les urnes a prop, fins a l'arc de Sant Martí es pot veure a negra nit".





LLARGA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL





Gorgs va començar la seva carrera professional en el Butlletí d'Informació Política Confidencial Off The Record el 1980, una publicació de la qual va arribar a ser director. Va formar part de la redacció fundacional de l'Agència OTR/Press, que també va dirigir. Com reporter ha treballat per a les revistes Actual, Tiempo, Tribuna i Interviú.





El 1989 va arribar a la Secretaria d'Estat per a la Seguretat, amb el càrrec d'assessor executiu per temes de Comunicació. El 1992 va formar part de la redacció fundacional del diari El Sol, amb el lloc de Cap de Nacional. Després del tancament del diari, va escriure el llibre "Las negociaciones secretas Gobierno-ETA", sobre el procés de diàleg amb els terroristes a Alger.





El 1994 es va incorporar a Tele 5 com a reporter, però als pocs mesos va passar a TVE, al programa Código Uno com a reporter, encara que va acabar sent subdirector i guionista. El 1995 va posar en marxa a TVE el programa La Ley del Jurado, com a director i guionista.





El 1997 va arribar a la revista Interviú com redactor en cap, ja que va ocupar fins a ser nomenat adjunt al director en 1999. En 2005 va abandonar la revista per a ser nomenat director de Suplements Especials del Periòdic de Catalunya. A l'octubre de 2008 va tornar a Interviú, aquesta vegada en qualitat de director, càrrec que va ocupar fins a la desaparició de la publicació, al gener de 2018.





En la seva faceta d'analista polític i tertulià, ha participat en els principals programes de ràdio i televisió, destacant Hora 25 de la Cadena Ser (des de juliol de 1997 fins a juny de 2018) i Los Desayunos de TVE, als quals es va incorporar al setembre de 2004 i va abandonar el juny de 2008.





Al juny de 2018 es va incorporar a l'equip de la Secretaria d'Estat de Comunicació com a director general d'Informació Nacional, lloc del qual cessa el 5 d'abril de el 2019.





Va ser Premi Exèrcit de Periodisme el 1985, Micròfon d'Or dels Informadors 2012, Premi Independent de l'Any el 2017 i Premi Avuelapluma a la Llibertat d'Expressió a 2018. En l'actualitat és vicepresident de l'Associació Professional Espanyola d'Informadors de premsa, ràdio, televisió i internet.