Es reuneixen, en dificultats, els presidents del Sabadell i Deutsche Bank

Josep Oliu, president del Banc Sabadell, i Antonio Rodríguez Pina, president del Deutsche Banc a Espanya, s'han reunit per analitzar la situació dels dos bancs, que viuen un dels pitjors moments de la seva història.





Oliu ha vist com el Banc Sabadell ha patit en borsa la seva pitjor caiguda, des que va entrar en l'any 2001, fins a deixar-lo sota mínims. El banc, marcat de prop pel Banc Central Europeu (BCE), considera que aquesta situació és transitòria i confia que amb les vendes dels seus immobiliàries i d'altres actius no estratègics el mercat va a reconèixer que el seu nou pla estratègic començarà a donar resultats.









Des del banc català neguen que la reunió hagi estat perquè el Deutsche Bank salvi l'actual situació del banc català i asseguren que la trobada s'ha fet a causa de l'amistat que uneix els dos presidents, ja que Rodríguez Pina ha estat el banquer de capçalera del Sabadell en els seus últims moviments corporatius.





El Sabadell espera recuperar-se en borsa després de l'estiu. Segons destaca El Confidencial, el banc, ara mateix, val el bossa menys que Bakinter, que té la meitat del seu balanç. A dia d'avui, el banc té les seves accions per sota de l'euro i no té un nucli dur amb el qual defensar-se.





BUSCA REMUNTAR I ES REUNEIX AMB EL DEUTSCHE BANK





Amb tots aquests contratemps, el president del Sabadell ha buscat remuntar la situació amb la reunió amb Antonio Rodríguez Pina, el president de Deutsche Bank a Espanya, a més de ser un dels banquers d'inversió que compta amb més prestigi després de la seva llarga carrera professional que supera els trenta anys de durada.





Els dos presidents s'han vist per parlar del moment, sota mínims, pel qual passa el banc espanyol i de les alternatives que hi pugui haver per remuntar la situació en borsa que sempre ha adquirit altres dominis i que a hores d'ara té moltes possibilitats de viure la situació inversa.





Encara que, paradoxalment, el banc alemany també travessa un dels seus pitjors moments. De fet, el grup alemany podria fusionar-se amb Commerzbank per sortir de la dificultat i, a dia d'avui, val menys que Caixabank, el tercer banc d'Espanya.