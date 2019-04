L'Estat pagarà 32.508 euros a cada partit per escó obtingut en les europees

Els partits polítics rebran per part de l'Estat 32.508,74 euros per cada escó obtingut a les eleccions europees del proper 26 de maig, més un euro i vuit cèntims per cada vot obtingut sempre que aconsegueixin entrar a l'Eurocambra.









Aquest dissabte s'ha publicat l'ordre del ministre d'Economia i Hisenda en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que s'encarrega de fixar les subvencions per a les despeses electorals dels propers comicis europeus i locals.





La subvenció per escó és la mateixa que en els comicis de fa cinc anys i segueix estant per sobre de la de les eleccions generals del proper 28 d'abril, que és de 21.167,64 euros i 81 cèntims per vot rebut a la cambra baixa.





A més, les despeses de l'enviament de propaganda electoral gratuïta també estaran coberts. L'Estat pagarà 15 cèntims per elector sempre que la candidatura obtingui escons i un suport mínim del 15% dels vots, cosa que només van superar en els últims comicis PP (26%) i PSOE (23%).





Per a les candidatures que aconsegueixin un mínim del 6 per cent, la subvenció serà de 11 cèntims; si superen el 3 per cent serà de prop de 3 cèntims i si aconsegueixen com a mínim l'1 per cent dels vots emesos serà de gairebé 2 cèntims. En tots els casos cal aconseguir almenys un eurodiputat.





Aquest ajut al 'mailing' no està inclosa en el límit de despeses electorals per a la campanya, que el Govern ha fixat, d'acord la legislació, en el resultat de multiplicar 19 cèntims pel nombre d'habitants corresponent a la població de dret en les seccions electorals on s'hagi sol·licitat difondre paperetes.