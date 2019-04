La 41a Cursa El Corte Inglés suma més de 42.000 inscrits amb més participació femenina que masculina

Finalitzada la inscripció de la Cursa El Corte Inglés, i a falta de la confirmació de la xifra oficial -l'última és del passat dijous- la popular cursa celebrada a Barcelona compta amb 42.412 inscrits, sent majoritària la participació femenina, una cosa que es ve repetint en les tres últimes edicions.









La cursa començarà a la Plaça Catalunya -per als corredors populars- i a Passeig de Gràcia-Gran Via per als atletes més competitius i, com a novetat, aquest any, per millorar la fluïdesa dels participants al final de la prova, l'organització ha canviat la forma d'entrar a la meta. Seguirà sent la Plaça Catalunya, també, el final del trajecte, però ja no serà l'interior de la plaça, sinó que estarà a l'altura del monument a Francesc Macià i no entrarà recte cap al centre.





El nou recorregut taxa la competició en 10,639km i redueix en 127 metres l'anterior a causa del canvi de meta per agilitzar la Cursa i evitar conglomeracions.





MOURAD EL BANNOURI I MIRIAM ORTIZ, FAVORITS





En l'esportiu, després de confirmar-se la baixa d'Abderrahim El Jaafari -que es postulava com a candidat a la medalla d'or-, Mourad El Bannouri, en l'apartat masculí, i Miriam Ortiz, en el femení, són els favorits per quedar primers de la Cursa.





A més, l'organització recomana que "els participants que es cansin, han de parar-se". Donen dues hores i mitja per finalitzar la Cursa, temps suficient per acabar el recorregut que pràcticament frega els 11 quilòmetres.