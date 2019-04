Finalitza la primera part del projecte del nou parc de Glòries

L'Ajuntament de Barcelona ha obert 20.400 metres quadrats d'espai verd del nou parc de la plaça Glòries i, d'aquesta manera, finalitza la primera fase del projecte global denominat Canòpia Urbana.





El consistori ha informat en un comunicat que l'espai verd obert correspon a l'àmbit de la Clariana i que compta amb més de 400 arbres, 1,10 quilòmetres de circuit esportiu i 175 seients, entre bancs i cadires.





Aquesta finalització de l'obra suposa el "primer gran canvi de configuració d'aquest entorn, que després de l'enderrocament de l'anell vial s'està transformant per complet per donar pas a un nou pulmó verd de la ciutat i generar un punt de convivència per als veïns i veïnes de Barcelona ".





SEGUEIX LA CONSTRUCCIÓ DELS TÚNELS





A la mateixa plaça segueix avançant la construcció dels túnels viaris que permetran soterrar el trànsit de la Gran Via i els treballs avancen al ritme previst, segons l'Ajuntament, que preveu finalitzar l'obra civil al desembre de 2020 i posar tota la infraestructura en funcionament el primer trimestre del 2021.





En els propers dies també acabarà la reforma a l'avinguda Meridiana en el tram de 815 metres de la plaça Glòries fins al carrer Mallorca, amb una inversió de 11 milions i una superfície de 43.600 metres quadrats.