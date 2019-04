Detinguts mig centenar de persones per guiar turistes a clubs cannabics il·legals a Barcelona

Les forces policials de Barcelona han realitzat una detenció de 46 persones per contactar amb turistes i indicar-los locals on podien comprar i consumir il·legalment marihuana al nucli antic i al barri Gòtic.









Es tracta d'associacions cannàbiques que no tenen autorització per a la venda de marihuana i altres substàncies esupefacientes.









Les detencions són resultat d'un operatiu conjunt que va arrencar el mes passat i que va acabar divendres a la nit, als voltants de la Rambla de Barcelona, on hi ha algunes de les associacions en què es ven cànnabis de forma il·legal.





TANCAMENT DE 75 ASSOCIACIONS A CIUTAT VELLA





Des 2015, 75 associacions cannàbiques han estat tancades a Ciutat Vella per vendre marihuana o haixix de forma il·legal o per fer-ho a l'empara de llicències concedides per a una altra activitat.





De les 35 associacions cannàbiques amb llicència a Ciutat Vella, 30 estan en situació regular, dos han estat precintades judicialment, un ha estat tancada i dues més han canviat la seva activitat.