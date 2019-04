Sánchez assenyala a la dreta: "La gent bona no roba, no espia, no insulta"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha criticat el "bloc de la involució", PP, Ciutadans i Vox, per voler "encapsular" a Espanya en una única plaça, la de Colon, i ha assenyalat que "la bona gent no roba , no espia, no insulta ".









Sánchez, que espera representar després de les eleccions a la "bona gent", ha comentat aquest dissabte en un acte públic del PSOE a Sevilla que "aquest és un país de bona gent i la bona gent no roba, no espia, no insulta. Ens agrada discutir però per arreglar les coses, no per enquistarlos com vol la dreta ".





"Els que no em veuen com el seu candidat preferit saben que, escoltant les coses que diu la dreta, l'únic projecte polític sensat que pot garantir que Espanya avanci i no retrocedeixi és el del PSOE", ha apuntat.





Segons Sánchez, Espanya necessita un Govern centrat en la resolució dels problemes de desigualtat social i de convivència, així com "tallar els casos de corrupció que vénen del passat", cosa que "només pot resoldre el PSOE".





CÀRREGA CONTRA LA DRETA I EL INDEPENDENTISME





"L'independentisme i la dreta volen tant a Catalunya ia Espanya que la volen per a ells sols, però nosaltres la volem per a tots", ha afirmat.





En aquest sentit, ha afegit que la independència a Catalunya no es produirà perquè la Constitució espanyola "no ho recull" i perquè els catalans "no volen la independència d'Espanya". "Els independentistes prefereixen a Madrid un Govern del PP que un del PSOE perquè confronten i són plenament conscients que la independència no es produirà", ha finalitzat.