Aznar titlla el PSOE de "no constitucionalista" per pactar amb nacionalistes catalans

L'expresident del Govern i del PP José María Aznar ha acusat el PSOE de Pedro Sánchez de no ser un partit constitucionalista.





També ha apel·lat a la "responsabilitat" per adonar-se "i impedir que la deriva de futur es produeixi", en referència al que ha considerat un pacte entre socialistes i nacionalistes catalans per trencar Espanya.









"El problema fonamental és la secessió, l'intent de ruptura", ha sostingut Aznar. L'expresident ha afirmat que Sánchez "no té altre programa" fent referència al fet que entre les 110 propostes del seu partit "no apareix Catalunya enlloc".





Així, s'ha referit a un document de Pedralbes, en què ha assegurat que PSOE i nacionalistes haurien pactat un referèndum per a Catalunya i l'indult per als líders del 'Procés' que estan sent jutjats.





CRITICA LA GESTIÓ ECONÒMICA DEL PSOE





Aznar ha apuntat que la responsabilitat per impedir la continuïtat del PSOE al Govern també deixi d'exercir, segons Aznar, en matèria econòmica "i el maneig del país". "Si no saben entendre tampoc saben governar l'economia perquè són uns incompetents", ha manifestat en un míting de precampanya electoral a Elx.





Aznar ha parlat de "eleccions crucials" per al "rumb històric" d'Espanya, i per això, com "candidat a ser un bon espanyol", ha incidit que la ciutadania no es pot "equivocar".





"S'equivoquen els que pensen que es pot votar amb els budells o per despit davant el malestar del passat", com també s'equivoquen els que "voten sense fer-se responsables de les conseqüències del seu vot" o els que "més que mirar al futur, pensin a saldar qualsevol tipus de comptes, o qualsevol error, pensant en una petita venjança al passat ".





Ha reclamat responsabilitat per "un millor futur" per a Espanya i ha opinat que "no es construeix un millor futur amb una esquerra" que es recolza "en els secessionistes i nacionalistes", "simplement per estar" al Govern.





"L'esquerra té un greu problema amb la idea de la nació espanyola ja que primer van dir que la nació és un concepte discutit i discutible, i ara Pedro Sánchez diu que és discutit però no discutible perquè hi ha dos o tres o quatre".





L'expresident popular ha demanat "una nació de ciutadans i no de territoris" i, finalment, ha sostingut que "el que li suma al PSOE li resta a Espanya, el que li suma a l'esquerra resta a Espanya", ha continuat i ha defensat que "la política consisteix a sumar i afegir en addicionar cada vegada més voluntats, no és un resta, és suma de voluntat i coratge".