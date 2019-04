Desenes de persones es concentren per evitar el tancament de les estacions de Salou i Cambrils

Desenes de persones s'han concentrat aquest dissabte per protestar pel tancament de les estacions del centre de Salou i Cambrils, que està previst per a aquest 2019 i que afectarà la mobilitat de l'entorn de 675.000 persones a l'any.









La protesta ha estat convocada per l'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), la Plataforma per a la Defensa d'1 Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp), la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Ecologistes en Acció de Catalunya, Greenpeace, i els sindicats CCOO, UGT i CGT de Catalunya.





El president de la PTP, Ricard Riol, ha explicat que s'han manifestat a l'estació de Salou perquè "no es deixi abandonada a la població" que utilitza les línies de Rodalies -R16 i RT2- que uneixen pel centre a aquests municipis davant el desviament previst per l'estació de Port Aventura i que passa per fora.





FALTA DE SENSIBILITAT ELIMINAR EL TRANSPORT PÚBLIC





Riol ha exposat que no estan en contra del tramvia planificat per substituir el tram d'aquest recorregut, però que mentre no arribi una alternativa s'ha de donar servei als ciutadans que no disposen de cotxe per arribar al centre o han de desplaçar-se per treballar i als turistes.

"És una falta de sensibilitat eliminar el transport públic i pretendre que la gent agafi el bus, que costa més del doble" de temps per anar fins a Cambrils, Tortosa, Tarragona i Barcelona, ha criticat Riol.





El president de la PTP demana una "transformació gradual" al model que suposa el tramvia i sense interrompre el servei actual. També ha alertat que el desenvolupament del tramvia encara no està pressupostat.





Riol ha considerat que la variant que passarà per l'estació del Port Aventura és adequada per l'Euromed i el transport de mercaderies, que s'allunyaran així del nucli urbà, però no per a aquells que viuen, treballen i es desplacen dins d'aquests municipis.