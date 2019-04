Jutgen a un alcalde de la CUP per delicte urbanístic

La Secció Sisena de l'Audiència de Barcelona jutjarà dimarts i dimecres a l'alcalde de Navàs, Jaume Casals (CUP), per presumptes delictes sobre l'ordenació del territori i prevaricació en no actuar contra la construcció il·legal d'una casa de turisme rural en sòl no urbanitzable a Palau de Torruella.









Casals s'enfronta a tres anys i mig de presó, una multa de 6.000 euros i a la inhabilitació per ser alcalde o un altre càrrec electe durant 13 any s, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia.





També s'asseuran a la banqueta dels acusats els amos de la finca rústica destinada a turisme rural Els Elements, Jaume CP i Angelina RJ, per un presumpte delicte sobre l'ordenació del territori a l'haver impulsat la construcció de la casa, que van demanar legalitzar fingint que anaven a destinar-la a la producció de plantes aromàtiques.





El fiscal demana per a ells un any i mig de presó, una multa de 4.320 euros i la inhabilitació especial per a dedicar-se a la construcció durant dos anys, a més que sol·licita la demolició de la construcció que van impulsar.





Segons el fiscal, els propietaris de la finca rústica, de 7.388 metres quadrats, van promoure pels seus propis mitjans la construcció d'una edificació d'una planta a 2013, amb unes característiques impròpies per a qualsevol activitat agrícola o forestal, sense demanar cap llicència d'obres ja que sabien que no se'ls podia atorgar perquè era un terreny no urbanitzable i classificat com a àrea de protecció d'activitats primàries.





En 2013, una dotació d'agents rurals va detectar la construcció i va informar per escrit, el 22 de març, de la mateixa a l'Ajuntament de Navàs, a qui va sol·licitar un informe urbanístic.





L'ALCALDE VA TOLERAR LES OBRES IL·LEGALS





L'alcalde del municipi "va tolerar intencionadament que aquelles obres il·legals poguessin acabar silenciant la infracció urbanística comesa pels acusats", permetent que es pogués destinar a l'activitat de turisme rural que sàvia que es desenvolupava a la finca sense cap llicència municipal.





Va obrir una fase d'informació després de tenir coneixement de la informació dels Agents Rurals sense adoptar "cap mesura provisional immediata de paralització", el que va permetre als propietaris acabar les obres de construcció.





Així mateix, durant tot el temps que es van tramitar les diferents fases de l'expedient, l'alcalde no va adoptar cap mesura per assegurar que es paralitzessin les obres o per acordar posteriorment la seva demolició, i tampoc va incoar cap expedient sancionador fins que la Fiscalia va obrir diligències.