El Consell d'Estat pretén centralitzar les adopcions

El Consell d'Estat recomana atribuir a l'Administració General de l'Estat el "control global" de l'activitat dels organismes acreditats per a la intermediació entre les famílies adoptants i els països d'origen del menor que va ser adoptat.





Així ho aconsella en el seu dictamen sobre el Reial Decret que desenvolupa el reglament d'adopció internacional. Amb el nou reglament es pretén unificar els criteris d'aquests processos així com agilitzar-los i aportar més seguretat jurídica tant a les famílies adoptants i als menors adoptats.









Entrarà en vigor el pròxim 4 de juliol, després de la seva publicació el passat dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En el dictamen l'Alt Cos Consultiu basa la seva recomanació en el fet que l'adopció internacional afecta menors que resideixen habitualment a l'estranger ja que "el principi de territorialitat que resulta inherent a l'Estat de les Autonomies exigeix que les competències autonòmiques tinguin per objecte fenòmens, situacions o relacions radicades en el territori de la comunitat ".





En tot cas, en línies generals, el Consell d'Estat fa una valoració "positiva" del Reial Decret "en la mesura que delimita les funcions" que, en matèria d'adopció internacional, corresponen a la Direcció General de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat; les entitats públiques designades per les comunitats autònomes; la Comissió Delegada de Serveis Socials del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència; la Comissió Tècnica de Seguiment i Control; el Ministeri d'Afers Exteriors, i els organismes acreditats.





Això possibilita, segons apunta, l'aplicació de les novetats legislatives que en aquest àmbit va introduir la Llei de 2015 de modificació del sistema de protecció a la infància ia l'adolescència, especialment, "la centralització del sistema d'acreditació dels organismes interessats en la intermediació en adopció internacional ".





INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR





A més, considera que tindrà un efecte "molt positiu" sobre la qualitat del servei prestat a les persones que s'ofereixen a l'adopció a Espanya i sobre la protecció de l'interès superior del menor estranger susceptible de ser adoptat.





Segons apunta la Memòria del Reial Decret, l'adopció internacional ha experimentat en els últims anys "profundes transformacions" que han vingut motivades per la priorització de la tutela dels menors en situació de desemparament dins el territori dels seus respectius països d'origen i que han provocat "un considerable desequilibri" entre el nombre d'organismes acreditats (39), el nombre d'expedients en espera de rebre una assignació (6.539 a 31 de desembre de 2016) i el nombre d'adopcions constituïdes (567 durant l'any 2016).





En el marc d'aquesta nova realitat, el Consell d'Estat explicita que resulta "imprescindible" reduir el nombre d'organismes acreditats actualment existents a fi d'assegurar la seva viabilitat i "garantir el bon fi dels expedients que tramitin, evitant situacions traumàtiques en què la imminència de la fallida pugui empènyer a buscar recursos econòmics per vies no permeses ".