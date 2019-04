Entrar en contacte almenys 20 minuts amb la natura disminueix els nivells d'hormones de l'estrès

Passejar o seure, almenys vint minuts al dia, en llocs on s'entri en contacte amb la natura reduirà, de manera significaiva, els nivells d'hormones de l'estrès, tal com destaca un nou estudi que ha establert per primera vegada la dosi més efectiva d'una experiència de naturalesa urbana.





Els professionals de la salut poden usar aquest descobriment, publicat a 'Frontiers in Psychology', per a prescriure 'píndoles de naturalesa' amb l'evidència que tenen un efecte real mesurable.









"Sabem que passar temps a la natura redueix l'estrès, però fins ara no estava clar quant és suficient, amb quina freqüència fer-ho o fins i tot quin tipus d'experiència a la natura ens beneficiarà" -precisa la doctora MaryCarol Hunter, professora associada de la Universitat de Michigan (EUA) i autora principal d'aquesta investigació -.





"El nostre estudi mostra que per obtenir el major benefici, en termes de reduir de manera eficient els nivells de l'hormona de l'estrès cortisol, ha de passar de 20 a 30 minuts assegut o caminant en un lloc que li brindi una sensació de naturalesa".





Les 'píndoles de naturalesa' podrien ser una solució de baix cost per reduir els impactes negatius en la salut derivats de la creixent urbanització i els estils de vida en interiors dominats per la visualització de pantalles. Per ajudar els professionals de la salut que busquen pautes basades en l'evidència sobre què dispensar exactament, Hunter i els seus companys van dissenyar un experiment que proporcionaria una estimació realista d'una dosi efectiva.





Durant un període de 8 setmanes, es va demanar als participants que prenguessin una 'píndola de naturalesa' amb una durada de 10 minuts o més, almenys 3 vegades a la setmana. Els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, es van mesurar a partir de mostres de saliva preses abans i després d'una d'aquestes 'píndoles', un cop cada dues setmanes.





"Els participants van tenir la llibertat de triar l'hora del dia, la durada i el lloc de la seva experiència en la naturalesa, que es va definir com un lloc a l'exterior que, en opinió del participant, els va fer sentir que havien interactuat amb la natura" , assenyala Hunter.





La principal investigadora de l'estudi, a més, remarca que els professionals de la salut "poden fer servir" els resultats com una "regla d'or basada en la evidencia sobre què posar en una prescripció de 'píndoles naturals'.