Puigdemont assegura que no faran política "des de la comoditat"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que "no es pot garantir el progrés des de la comoditat de la política de sempre" i ha defensat a JxCat com la força que entén la política feta amb més generositat que arrogància.









Puigdemont ha participat en l'acte de JxCat d'aquest diumenge, a Girona, mitjançant una videoconferència des de Waterloo. L'expresident ha afirmat que el partit independentista "incomoda més que qualsevol altra opció", ja que ressalta que no es resignen ni venen les esperances de futur per la comoditat del present.





"Junts vol dir fer-ho diferent, perquè el de sempre ja no funciona. Junts no vol dir fer-ho millor, vol dir fer-ho bé", ha defensat l'expresident, que ha insistit que des de la comunitat només es garanteix el conservadorisme.





A l'acte, i en presència oficial, ha assistit la candidata d'JxCat per Barcelona a les generals, Laura Borràs, que ha afirmat que la independència és un projecte de "tots els ciutadans de Catalunya", malgrat les seves creences i cap a on vagin dirigits els seus vots.





El seu partit serà "la força que treballarà perquè no torni a passar mai més que la veu i les necessitats de Catalunya siguin silenciades", ha afirmat, ja que s'aferra a l'independentisme per no estar "silenciats mai més a Madrid".