Torra a Sánchez: "Sí és sí. Sí al dret d'autodeterminació"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost al president del Govern, Pedro Sánchez, que aquest migdia, a Còrdova, ha fet unes declaracions afirmant que no hi haurà referèndum català: " Sí és sí. Sí al dret a l'autodeterminació . Sí al referèndum d'autodeterminació. Sí a la República Catalana ", ha assegurat.









Torra ha respost aquest diumenge a un altre tuit de Sánchez en el qual afirmava que "amb un govern socialista no hi haurà independència a Catalunya, no hi haurà referèndum per la independència a Catalunya i no es trencarà la Constitució per Catalunya. No és no".





El president de la Generalitat ha sostingut que estaran "sempre al costat de la majoria del poble de Catalunya" i ha defensat que els únics que volen trencar la convivència són els que no volen escoltar la veu dels catalans.