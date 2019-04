Veneçuela: Temps de banderes

Com ja sabem, després d'un mes de la falla elèctrica de començaments de març (la més gran i perllongada en la història veneçolana), encara no hi ha electricitat estable en el 60% o més del territori nacional. A això se suma l'agudització de la manca d'aigua potable, la qual ha arribat a límits exasperants (recordem que el racionament d'aigua i electricitat té ja diversos anys executant-se en tot el país).









També ha continuat el deteriorament del servei de telecomunicacions i la internet, el qual s'ha tornat impredictible.





Per la seva banda, els serveis d'atenció hospitalària, que ja estaven malament, van col·lapsar i encara no es reposen. La combinació d'un sistema de salut pública inoperant i de l'escassetat d'aigua potable ha portat com a conseqüència l'increment de malalties infeccioses gastrointestinals les quals, segons diuen els experts, podrien convertir-se en epidèmies en el curt termini, sumant-se a les ja existents de diftèria, tuberculosi, malària i hepatitis.





L'escassetat de medicines i aliments ha superat el 80%, així com de recanvis per a vehicles automotors i per a electrodomèstics; tampoc hi ha diners en efectiu circulant i les transaccions electròniques per punts de venda o telèfons mòbils també presenten falles importants.





En l'econòmic, la inflació és voltada al 53% setmanal i el preu dels productes es duplica cada 5 dies. El salari mínim de 18 mil bolívars decretat a finals d'agost del 2018 es va esfumar i avui representa només 5 US $ al mes. En 8 mesos des de "la gran reconversió monetària" el preu del que s'aconsegueix s'ha multiplicat per 10.





A això s'agrega el tema de la inseguretat. Els grups paramilitars oficials i els denominats "cercles bolivarians" deambulen amb actitud amenaçant pels carrers de les principals ciutats i tenen instruccions d'atacar els ciutadans que es reuneixin per protestar per qualsevol de les tantes calamitats que el justifiquen. Uns 900 ciutadans han estat detinguts fins ara, per participar en les protestes. Això inclou a gent del poble, periodistes i dirigents opositors. Només a Maracaibo (Estat de Zulia), la ciutat més castigada per la falta d'aigua i electricitat, les protestes de dissabte passat (6 d'abril) han deixat 200 detinguts i uns 30 ferits a mans de la Guàrdia Nacional Bolivariana. La delinqüència comuna per la seva banda segueix fent de les seves, impunement, a tot el país.





Davant d'aquest panorama, el govern insisteix en "més del mateix": Amenaces i repressió, culpant a altres dels seus propis errors, però ni una paraula sobre què i com farà per solucionar la crisi que va crear amb la seva política populista i clientelar. Alhora juga a atiar el foc, temptant l'aliança internacional perquè intervingui militarment i posant a prova els límits. Així seguiran fins que "el destí els abast".





Mentrestant l'oposició sembla haver superat la prova de la dissidència i es mostra avui més enfortida i amb un lideratge consolidat, després d'un període en què la desesperança mostrava el seu rostre.





La unitat popular, l'organització i la combativitat de la gent, més enllà dels líders, enmig de la crisi política, social i econòmica més gran de la nostra història, ha rendit els seus fruits.





No obstant això, treu el cap un tema per al debat. L'1, 2, 3 del Full de Ruta (1. Fi de la usurpació; 2. Govern de Transició; 3. Eleccions lliures), podria convertir-se en 3, 2, 1?





La pressió internacional sembla estar afavorint aquesta inversió del Full de Ruta. I és que els temps de la nostra urgència de canvi i els de la diplomàcia no són els mateixos. D'altra banda els que exigeixen l'aplicació de l'Article 187: 11 de la Constitució, encara no han pogut respondre la pregunta sobre: Si se sol·licita la intervenció militar, qui posarà la força armada?





L'actual dirigència opositora ha dit, amb tota claredat (i crec que correctament) que la intervenció militar externa tindria la seva oportunitat, si no es produeix un trenqui dins de la Força Armada Bolivariana, com a conseqüència de la crisi mateixa, de la perseverança en la mobilització organitzada de la gent i de l'aprofundiment de les sancions polítiques i econòmiques internacionals, les quals apunten a l'esgotament del règim.





Així doncs, als opositors no els queda més que continuar units, organitzats i mobilitzats per demostrar la seva força. Això és el més temible per a un govern que va perdre el seu capital social i que ja no confia en la seva força armada (per això apel·la a grups paramilitars i a civils armats per reprimir).





També ha d'atresorar als seus aliats ja que el suport de gairebé 60 països és, ara més que mai, invalorable, tenint en compte que el règim sembla cada vegada més aïllat, amb una legitimitat qüestionada pels països més influents del planeta, acorralat econòmicament, reactiu , fugint cap endavant i sense capacitat de resposta més enllà de la violència.





Sembla, doncs, que estan arribant "temps de banderes".