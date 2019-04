D'on surten els símptomes?

M'he trobat sovint en la següent situació: algú amb qui mantinc una relació social m'explica la seva preocupació per una cosa que li passa a un altre: un amic, un fill, un familiar, fins i tot simples coneguts són objecte de comentari.





Moltes vegades també la preocupació o la inquietud s'acompanyen d'una hipòtesi interpretativa, d'alguna teoria per explicar perquè passa el que els passa: estan malament amb la parella i haurien de haver-se separat fa molt temps, s'han separat i el porten fatal, estan massa aferrats a la seva mare, estan massa distanciats de la seva mare, són esclaus dels seus germans perquè no volen veure quant rivalitzen, estan barallats amb els seus germans perquè són uns egoistes, tant exercici no pot ser bo i una mica estarà tapant, tant sedentarisme els va a matar per alguna cosa serà que no es mouen, no haurien de haver-se posat una pilota gàstric, tenen una relació estranya amb el menjar i estan sempre a dieta etc, etc, etc. D'aquesta ordre es podrien citar exemples sense fi i, en alguns casos fins pot ser que hi hagi alguna cosa d'una veritat en les hipòtesis enunciades, veritat que en aquest context és del tot inoperant a l'efecte de comprensió, ja no diguem de canvi.





La novetat, darrerament, està en una causació que s'atribueix planerament a la genètica: són els gens, cal veure els gens, que fort això dels gens... i amb això s'aconsegueix una explicació tot terreny i tan inútil com les anteriors, les que s'atribueixen a una narrativa, tot i que qui la hi dóna, en aquell cas, es queda ben tranquil ja que està avalat per la ciència.





Pel que fa a les hipòtesis narratives ja he dit en aquest bloc que l'única manera d'interpretar, l'única legítima i també l'única efectiva, és la que ens dóna la posició terapèutica, la qual prové del fet d'atendre una demanda, d'estar escoltant algú que ens parla d'un sofriment que és seu. Aquí tota hipòtesi té lloc perquè qualsevol podria constituir un vector per comprendre una situació, qualsevol pot ser útil per començar a desbrossar el enredat camí que va de parlar d'un símptoma a la desaparició d'aquest.





La causació d'un símptoma no és mai unívoca, sempre és un assumpte ambigu i es pot assegurar que les coses no succeeixen per una cosa tan simple com allò "de tal pal tal estella": ni per identificació narrativa -és com el seu pare- ni per herència genètica -és com el seu pare-.





És clar que compta la genètica, els éssers humans -com la resta dels éssers vius- quedem identificats per un codi escrit, amb lleugeres variants individuals, codi que desconeixem i que ens fa únics, diferents dels nostres pares i mares, diferents de germans i germanes. Tots i totes producte d'una combinatòria de trets mínims heretats, comuns en el cas de la fratria, que han quedat inscrits en un ADN. Però això no fa un subjecte humà, una persona és una cosa d'un ordre molt diferent del d'un ADN, per més únic que aquest sigui.





Explica la història, l'experiència de la vida, les vivències -conscients i inconscients -experimentades en tots els ordres de l'existència. Referent a això cadascú té les seves i se les explica a la seva manera, específica i pròpia, única.





No es tracta, per tant, d'una història neutra: si s'ha viscut una guerra, per posar un exemple extrem, és indubtable que l'experiència haurà tingut conseqüències per a qualsevol subjecte que l'hagi patit, però a l'hora d'observar els seus efectes sobre cadascú veurem que les seves vivències són úniques. Val el mateix per a qualsevol experiència, traumàtica o no.





Finalment, però no menys important, explica el desencadenant, l'espurna que encén la esca, un esdeveniment en aquesta història: un casament, el naixement d'un germà, un oblit, una promoció laboral, un acomiadament, un accident, un regal, una equivocació, una matrícula d'honor, un suspens, un premi de la loteria, alguna droga, un exili, un secret, una emigració, un somni, un malentès, un vestit, un acudit...





El que apareix com a simptomàtic és viscut la majoria de les vegades com una cosa estranya: l'angoixa, la por, la tristesa..., de sobte la nena va començar a fer-se pis, a no voler anar a l'escola, no puc menjar, se m'ha tanca l'estómac, tinc mal de cap massa sovint, em fa por sortir sol al carrer, em va desbocar i li dic coses horribles, no puc estudiar, no entenc per què l'estic aguantant, abans no era així d'apocada, em desperto de matinada i no torno a adormir-me ...





Altres vegades no, els símptomes no estranyen a qui els pateix, els viu com a propis i, en aquest cas, identificats amb una manera de ser -jo sóc així- provoquen un patiment inqüestionable en qualsevol sentit.





Que quedi clar que qualsevol símptoma per merèixer tal nom ha de presentar-se insistentment, ha d'estar instal·lat i que aparicions ocasionals de situacions com les esmentades diran alguna cosa del que li passa a un subjecte en un moment donat, però anomenar-los símptomes és segurament abusiu. La normalitat és rara i la pretensió d'un equilibri permanent i constant desconeix que la falta és constitutiva del que és humà.





És un assumpte delicat: un símptoma psíquic és la millor solució -inconscient, per descomptat- que ha trobat un subjecte per expressar un malestar ignorat, mantenint alhora un cert equilibri i per això ha de ser abordat amb cura. Tractar-lo, ja sigui amb medicaments o amb pautes de conducta, amb l'objectiu explícit de sufocar-se ve a ser com tractar una febre persistent sense interessar-se per conèixer quina dolència l'està causant. Ja es veu que és una manera perillosa d'abordar-lo.