Els llibreters auguren un bon Sant Jordi amb vendes anticipades per Setmana Santa

El Gremi de Llibreters de Catalunya preveu un "bon Sant Jordi" amb una facturació fins a un 2% més que l'any passat i una anticipació en la compra de llibres durant els dies anteriors a la Diada, ja que aquests serà la Setmana Santa, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns la presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer.









"Tota la Setmana Santa estarem venent llibres per Sant Jordi. Molta gent estarà fora de Barcelona i de les altres capitals de província, i estaran en llocs de platja i muntanya", ha pronosticat Ferrer, convençuda que les petites llibreries de pobles i ciutats podran vendre més gràcies al turisme de Setmana Santa.





Ferrer ha pronosticat que la Diada s'avançarà, el que no vol dir que no es venguin llibres durant la mateixa jornada de Sant Jordi: "El llibre que es regala normalment es compra abans, però els que som amants dels llibres, el Dia de Sant Jordi cal tornar amb tota la família a comprar llibres ", de manera que esperen que es vendrà tant el dia de Sant Jordi com tota la setmana abans.









A més, per fomentar la venda anticipada, se celebraran esdeveniments com un Sant Jordi avançat per exemple a Vic (Barcelona), on "s'han inventat un pre-Sant Jordi el dissabte 13 d'abril" de llibreters i escriptors amb una festa literària; un berenar literària el 18 a Torroella de Montgrí, i un tret de sortida el dia 20 a Girona amb escriptors catalans signant.





El president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, ha destacat que durant la campanya, amb una facturació de 22 milions d'euros, es vendran uns 1,5 milions de llibres entre 50.000 títols diferents, dels quals els més venuts representen el 5% del total: "És la màgia i el secret de Sant Jordi".





El secretari del gremi, Marià Marín, ha detallat que després de la novetat de l'any passat d'esponjar els carrers massa col·lapsades pels 1,2 milions de persones que les visiten durant tota la jornada, aquest any s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament "per un Sant Jordi a nivell de ciutat", de manera que tenen que passaran coses en tots els barris de la ciutat.









Marín ha destacat que "Barcelona no són tres carrers", de manera que s'han ampliat els espais incorporats l'any passat -Balmes, Diagonal i Consell de Cent- i s'ha afegit carrer Còrsega, un plantejament que permetrà un sistema de connectors entre passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.





Així, els visitants de Sant Jordi podran traçar una mena de circuit: "Tenim més parades que mai, més oferta que mai i hi haurà moltes més facilitats", ha dit Marín, que ha quantificat fins a un 20% més el nombre de parades.





"La sensació és que es passejarà millor", ha avançat Marín, que ha avisat que les cantonades s'han buidat i que hi haurà més espai per mirar tranquil·lament; també ha subratllat la importància dels 'pools' temàtics a la ciutat, com el passeig Sant Joan especialitzat en literatura infantil, juvenil i àlbum il·lustrat, o la plaça Vicenç Martorell del Raval amb parades dedicades al disseny, art i fotografia.