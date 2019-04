La contribució de CaixaBank a l'economia espanyola el 2018 arriba als 9.122.000 d'euros

La contribució de CaixaBank a l'economia espanyola el 2018 va arribar als 9.122.000 d'euros, el 0,76% del PIB, segons ha conclòs el seu estudi d'Impacte Socioeconòmic i Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el qual s'observa seva aportació a la societat en el terreny de la sostenibilitat.









En un comunicat aquest dilluns, l'entitat financera ha informat que ha avaluat el seu compromís amb les finances sostenibles amb la publicació d'aquest estudi, que mesura la seva aportació al benestar social, econòmic i ambiental i la seva contribució als ODS de Nacions Unides.





Per contribuir al creixement sostenible i inclusiu, CaixaBank ha adoptat "un fort compromís amb una forma socialment responsable de fer finances", en què han destacat l'anàlisi i la rendició de comptes de les seves principals reptes ambientals i socials.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha assegurat que la seva activitat "en termes de reducció de la pobresa, inclusió financera, lluita contra el canvi climàtic o contribució a pal·liar problemes socials és clau" per provocar un efecte positiu en les persones i en la societat.





Gual ha sostingut que la companyia està alineada amb els organismes internacionals i ha gestionat aliances per a la sostenibilitat, i ha explicat que "de manera pionera, aquest any analitza de forma exhaustiva la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides".





L'estudi ha revelat que CaixaBank va aportar a l'economia espanyola 9.122.000 d'euros l'any passat, ja aquesta dada se sumen els 743 milions d'euros de contribució al PIB de Portugal, un 0,37% del total.





A més, va contribuir amb 2.431.000 d'euros entre tributs pagats, recaptats i altres aportacions, i va destinar 325 milions al Fons de Garantia de Dipòsits i fons únic de Resolució en 2018.





MICROCRÈDITS





El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha afirmat que CaixaBank "és l'única entitat a Espanya amb una aposta ferma per combatre la pobresa i l'exclusió dels col·lectius més vulnerables a partir del finançament amb microcrèdits".





MicroBank és institució de microfinances participada íntegrament per CaixaBank i té "una estratègia única enfocada a l'aportació a la societat", ha explicat Gortázar.





CANVI CLIMÀTIC





A més, l'estudi explica l'aportació de l'entitat financera en la lluita contra el canvi climàtic i revela que "és el primer banc espanyol cotitzat 100% carbó neutral, ha reduït un 69% la seva petjada de carboni des de 2009 i ha compensat més de 34.000 tones de CO2 emeses a l'atmosfera".





A més, el 99,4% de l'energia que consumeix és d'origen renovable i la seva cartera de projectes d'energia està composta per renovables en un 81%.





Durant l'any passat, CaixaBank va signar 1.448 milions de dòlars en préstecs verds certificats sota els Green Bond Principles i va dedicar 645 milions d'euros a finançar projectes d'energies renovables.





A més, és signant dels Principis d'Equador, elaborats per minimitzar els riscos potencials per a l'entorn o la comunitat en el finançament de projectes d'inversió i compta amb procediments interns per a operacions de finançament de projectes a partir de 5 milions d'euros.