L'alcaldable del JxCat a la presó, Joaquim Forn, ha declinat la proposta del candidat d'ERC, Ermest Maragall, d'abordar un acord de govern al costat de l'alcaldessa, Ada Colau, de les tres forces polítiques a la capital catalana: "No hi pot haver pacte amb qui ha fet perdre quatre anys a Barcelona a base de sectarisme, moratòries i paràlisi".









En un apunt al seu compte de Twitter, Forn ha apostat pel diàleg amb la societat civil, prosperitat, bon govern i afrontar els problemes de la gent: "Aquest és el nostre projecte", ha dit el líder sobiranista davant el suggeriment de Maragall, que ha assegurat que ha negat que comuns i JxCat siguin incompatibles.









"Volem fer el canvi i no falcar Colau al govern. No hi pot haver pacte amb qui ha fet perdre 4 anys a Barcelona a base de sectarisme, moratòries i paràlisi. Cal diàleg amb la societat civil, prosperitat, bon govern i afrontar els problemes de la gent. Aquest és el nostre projecte", ha escrit Forn.