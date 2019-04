ERC Barcelona ha anunciat que el cantant i guitarrista del grup de rumba Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell, no formarà part de la llista encapçalada per Ernest Maragall a l'Alcaldia per dir aquest dilluns en una entrevista de Betevé que li fa "pena" qualsevol persona que neix gai perquè és una dona atrapada dins del cos d'un home.









En un apunt a Twitter, ERC Barcelona ha dit que ni el partit ni Maragall "poden acceptar les declaracions fetes" per Carbonell, i ha subratllat que el seu compromís amb els drets de les persones LGTBI és ferma i inqüestionable, pel que han decidit que no formi part de la candidatura.









El també president de l'Associació Professional d'Autors i Creadors de la Rumba Catalana, que era el nombre 30 de la llista de Maragall, ha fet aquestes declaracions en el marc d'un debat sobre l'homosexualitat dins el col·lectiu gitano amb motiu del Dia Mundial del poble Gitano.





Carbonell ha assegurat que entre els gitanos no hi ha cap problema perquè per sobre hi ha la estima, tot i que ha reconegut que dins del col·lectiu la majoria no vol tenir un fill homosexual: "Hi ha pares que volen el que és natural i hi ha altres que donen suport al fill faci el que faci".





"Ni ERC ni Ernest Maragall podem acceptar les declaracions fetes per Sicus Carbonell. El nostre compromís amb els drets de les persones LGTBI és ferma i inqüestionable. La decisió és clara: no formarà part de la nostra candidatura", ha anunciat el partit republicà a Twitter.