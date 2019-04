La Justícia torna a posar el dit a la nafra de la controvertida relació contractual que Glovo manté amb els seus treballadors. El Jutjat del Social número 1 de Madrid ha decretat la readmissió d'un repartidor de Glovo acomiadat i, igual que altres resolucions judicials anteriors, ha sentenciat que existia una relació laboral per compte aliè entre tots dos.









En la sentència, s'estima la demanda interposada per l'empleat i li reconeix el caràcter laboral de la relació amb l'empresa. En aquest sentit, ordena la seva readmissió en el mateix lloc i amb les mateixes condicions anteriors al seu acomiadament, al costat d'una indemnització de 2.271,69 euros.





"En el context de l'economia col·laborativa, quan les persones presten efectivament serveis merament marginals i accessoris a través de plataformes col·laboratives, això és un indici que aquestes persones no reuneixen les condicions per ser considerades treballadors, tot i que la breu durada, l'escassetat de hores de treball, el treball discontinu o la baixa productivitat no poden excloure per si mateixos una relació d'ocupació ", recull la sentència judicial.





A més, reprodueix parts de la sentència emesa al febrer pel Jutjat del Social nombre 33 de Madrid i que ja va reconèixer que un altre acomiadat operava com a fals autònom, així com el dictamen emès per la Inspecció de Treball a València.





"La inviabilitat per al repartidor que, amb els seus mitjans i desvinculat de la plataforma, pugui dur a terme una activitat econòmica pròpia, connecta amb l'altra nota que qualifica com a laboral la relació contractual: l'alienitat", raona la sentència judicial.





UGT ES CONGRATULA





Per la seva banda, des de la UGT recorden que la sentència del Jutjat del Social nombre 33 de Madrid ja va reconèixer que un repartidor de Glovo és un fals autònom i té relació laboral amb aquesta empresa, i que ara es suma aquesta resolució Jutjat del Social nombre 1 de Madrid en un procediment impulsat pels serveis jurídics de FeSMC-UGT respecte a tres repartidors que havien estat acomiadats al mes de juliol de l'any passat.





Aquests pronunciaments assumeixen, així mateix, el "criteri de laboralitat" d'aquests treballadors assegut per la Inspecció de Treball, que després de diverses denúncies ha procedit a aixecar actes de liquidació de quotes a València, així com a Barcelona, Madrid i Saragossa, entre altres ciutats.





"Estem davant un fet molt positiu per als repartidors de les plataformes digitals, als quals seguirem defensant des d'aquest Sindicat per al reconeixement de la seva relació laboral i la millora de les seves condicions de treball", conclou UGT.