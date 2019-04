La Comissió Europea està "preocupada" per l'ús a Espanya de dades personals amb fins electorals a l'empara de la Llei de Règim Electoral General (LOREG) i així l'hi ha traslladat a les autoritats nacionals, tot i que esperarà a prendre més mesures fins a veure de quina manera es pronuncia el Tribunal Constitucional sobre l'assumpte.





Així ho ha comunicat aquest dilluns un funcionari europeu a la Comissió de Llibertats, Justícia i Interior del Parlament Europeu (LIBE) en la seva resposta a l'eurodiputada liberal holandesa Sophia in 't Veld, que ha denunciat el risc d'ús indegut d'informació sobre usuaris de cara a les eleccions generals que se celebren a Espanya el 28 d'abril i de les europees de maig.





El representant de l'Executiu comunitari ha revelat que la comissària de Justícia, Vera Jourova, va traslladar per carta la seva preocupació al Ministeri de Justícia i a les autoritats nacionals responsables de la protecció de dades, de manera que Brussel·les ha pres la iniciativa a nivell "polític" i "administratiu".





En el marc d'aquests contactes, les autoritats nacionals van reaccionar emetent una "circular" per aclarir la manera en què s'ha d'aplicar la normativa i assegurar que es posen en pràctica les salvaguardes necessàries per evitar que es vulnerin els drets dels ciutadans, segons ha indicat el portaveu comunitari.





En aquest sentit, també ha dit que els serveis de la Comissió "tenen dubtes i comparteixen la preocupació" per l'article 58 bis de la LOREG però que, després d'iniciar el procés per buscar solucions amb Espanya, ara Brussel·les ha de "esperar" perquè el Tribunal Constitucional ha admès un recurs presentat pel Defensor del Poble sobre aquesta llei.





"Estem a l'espera de la sentència sobre aquest cas i a continuació actuarem. L'autoritat espanyola és plenament conscient de la nostra preocupació, però en estar el cas al Tribunal no podem actuar", ha explicat el funcionari europeu.





Així les coses, l'eurodiputada que ha portat la discussió a l'Eurocambra ha criticat que Brussel·les no prengui mesures més contundents tot i admetre la seva preocupació, quan hi ha un risc de "manipulació" sobre l'electorat a tot just tres setmanes que se celebrin eleccions generals a Espanya.





ARTICLE POLÈMIC





El polèmic article 58 bis estableix que "la recopilació de dades personals relatives a les opinions polítiques de les persones que duguin a terme els partits polítics en el marc de les seves activitats electorals es trobarà emparada en l'interès públic únicament quan s'ofereixin garanties adequades".





Així mateix, afegeix que "els partits polítics, coalicions i agrupacions electorals podran utilitzar dades personals obtingudes en pàgines web i altres fonts d'accés públic per a la realització d'activitats polítiques durant el període electoral".





El Defensor del Poble considera en el seu recurs que aquest precepte vulnera l'article 16 de la Constitució pel qual "es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per el manteniment de l'ordre públic protegit per la llei".