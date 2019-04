El Suprem s'inclina per no declarar-se competent per decidir si pot haver debat electoral a la presó

La Sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem resoldrà previsiblement aquest dimarts la qüestió que li ha estat remesa des de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la celebració d'un debat electoral a la presó de Soto de Real (Madrid) que sol·licita el candidat al Congrés per JxCat Jordi Sànchez, expresident d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i per a qui es demanen 17 anys de presó per rebel·lió a aquest procediment.









Els magistrats han deliberat aquest dilluns i s'inclinen per assenyalar la seva falta de competència sobre aquest assumpte, que competeix a Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, i a la pròpia JEC pel que fa a la seva incidència electoral.





L'alt tribunal és competent sobre la possible llibertat i altres qüestions relatives a la situació dels presos que manté a la presó preventiva, si bé considera que la qüestió plantejada per Sánchez excedeix la seva incumbència, segons les mateixes fonts.





En els propers dies es donaran a conèixer dues resolucions relacionades amb els drets polítics dels presos, la relativa al debat plantejada per Sánchez i la que ha de resoldre si els cinc polítics independentistes presos que estan sent jutjats surten en llibertat per poder participar en campanya, tal i com han sol·licitat els seus defenses.





Es tracta de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, dels exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i del propi Sànchez, qui van sol·licitar la setmana passada al tribunal que els excarceri perquè puguin participar en la campanya electoral, un cop han estat declarats oficialment com a candidats al Congrés i al Senat (en el cas de Romeva) a les llistes d'ERC i JxCat.