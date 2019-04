L'economia espanyola el 2019: desacceleració amb riscos més prominents

Les principals economies del món porten un llarg període de creixement des de la crisi financera global: mentre els EUA ha crescut de manera ininterrompuda des de 2009, l'àrea euro porta 7 anys de creixement i l'economia espanyola s'ha expandit des de 2013. No obstant això, s'ha observat recentment un augment dels riscos en el panorama de creixement tant a nivell global com d'Espanya, generant dubtes sobre l'evolució de l'activitat econòmica a futur.





Aquests riscos són presents en diferents àmbits. D'una banda, s'han produït anuncis d'augments dels aranzels per part de les principals economies del món, com els EUA, la Xina o l'UE. Tot i que els béns afectats per les mesures anunciades fins ara suposen un percentatge limitat del total del comerç, aquests anuncis podrien haver afectat al comerç negativament: s'ha observat una desacceleració substancial del comerç internacional des de finals de 2017.