Més de 75.000 catalans no reben prestació de dependència encara que la tenen reconeguda

Un de cada tres catalans en situació de dependència no rep cap tipus de prestació o servei tot i tenir un grau reconegut per llei, el que suposa més de 75.000 catalans en els "llimbs de la dependència", segons l'informe 'El caos de la dependència' elaborat pel Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs).









L'informe, presentat aquest dimarts, conclou que hi ha diferències i desigualtats entre les comunitats autònomes a l'hora d'aplicar la llei de dependència, ha explicat en declaracions als mitjans la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), Cinta Pascual: "Hi ha 19 maneres d'interpretar la llei".





Segons l'informe, Castella i Lleó és la comunitat que té un percentatge més reduït de persones en els "llimbs de la dependència", amb un 1,33%, i Catalunya és la que ostenta el percentatge més elevat, amb un 32%.





Pascual ha assegurat que cap comunitat autònoma "ho està fent bé", i ha subratllat que cal redissenyar el sistema de gestió, amb una forma més àgil i flexible per atorgar les ajudes.





L'Acra proposa diverses mesures per combatre i solucionar aquest "caos" com la creació a cada comunitat autònoma de conselleries d'atenció a la gent gran, a la qual es destini un 2% del PIB, i un ministeri estatal en aquest àmbit, per visualitzar la importància.





La patronal catalana també ha demanat un increment de les prestacions econòmiques vinculades al servei (PEVS), que permetria reduir llistes d'espera i ocupar places disponibles en el sector, que Pascual ha xifrat en unes 5.000.





Pascual ha considerat que en un moment en què l'accés a una residència amb finançament públic de Barcelona o la seva àrea metropolitana tenen llista d'espera que pot trigar de dos a cinc anys, incrementar les PEVS atorgaria més flexibilitat i capacitat d'atenció als dependents.





A Catalunya, de les 14.229 persones dependents que la perceben en l'actualitat, 10.206 ho destinen a residències, 1.235 a centres de dia i 2.788 a serveis d'ajuda a domicili.





L'informe de CEAPs també constata que en l'àmbit de les prestacions econòmiques en l'entorn familiar, les anomenades per 'cuidadors no professionals', Catalunya és la comunitat que té més en xifres absolutes, més de 80.000, tot i que la llei les contempla com una excepcionalitat.