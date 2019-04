Fiscalia demana que els cinc presos candidats al 28-A continuïn a la presó

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha instat el manteniment de la presó provisional dels cinc polítics independentistes presos que formen part de candidatures per a les eleccions generals del proper 28 per considerar que persisteixen els pressupostos que van determinar l'adopció de la mesura cautelar i a més el judici està consolidant les proves contra tots ells.









Els presos preventius que han sol·licitat aquest cop la llibertat són l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i el que va ser president de l'ANC Jordi Sànchez, les defenses van sol·licitar la setmana passada al tribunal que els excarceri després d'haver estat declarats oficialment com a candidats al Congrés i al Senat (en el cas de Romeva) a les llistes d'ERC i JxCat.





Fiscalia recorda en el seu informe, de nou pàgines, que la presó provisional ha estat reiteradament examinada al llarg de la instrucció de la causa i també per la Sala.





Afegeix que, tant per la gravetat dels delictes que se'ls imputa com per la importància de les penes sol·licitades, es manté el risc de fuga i el de reiteració delictiva, pel que considera que el manteniment de la presó preventiva és raonable i proporcionat , concorren tots els pressupostos constitucionals i legals per a això i no implica una vulneració del dret fonamental a un judici just.