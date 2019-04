L'Espanya abandonada

El 31 de març els carrers de Madrid van acollir un clam per la visibilitat de la "España vaciada". Al costat d'ells, com era previsible, van aparèixer els representants dels partits polítics buscant càmeres i micròfons per anunciar mesures que mai es posaran en pràctica i actuacions que cauran en l'oblit després del 26 de maig, últimes eleccions de les d'aquesta sèrie.









El Govern de Rajoy va crear el Comissionat per al Repte Demogràfic del que mai es va conèixer una proposta en ferm. I ho ha mantingut el Govern de Sánchez, el qual, oportunament, va portar al Consell de Ministres que es va celebrar a 2 dies abans unes directrius generals que no són més que una declaració d'intencions i propostes buides.





Però si hi ha alguna cosa que no ha posat cap de les parts sobre de la taula és una mesura que considero crucial per sortir de la situació en què es troba no només aquesta "Espanya buidada" sinó tot el rural, com és la fusió dels microajuntaments existents a la que podríem anomenar la "Espanya abandonada".





Hi ha qui diria que aquest no és el problema ja que els alcaldes dels petits pobles no cobren res, el que és una mentida news (terme tan de moda). Si ens fixem en les dades oficials que consten al web del Ministeri d'Hisenda, en 2017 els ajuntaments de menys de 5.000 habitants van gastar en sous i assignacions als seus polítics prop de 30 euros per habitant. I encara que no sembla molt, però en els que són a la forquilla superior, els d'entre 5.000 i 20.000 habitants, on no només cobren els seus alcaldes sinó també molts dels seus regidors, el cost per càpita va ser de 8 euros menys, perquè encara que la despesa va ser més gran també ho és el nombre de persones a repartir.





Però realment el problema greu no és que un alcalde cobri, sinó que on hi ha un alcalde hi ha una Casa Consistorial, i aquesta sí que genera unes despeses generals que, juntament amb altres, li van costar a cada veí dels petits municipis 370 euros a l'any , mentre que als pobles més grans, tenint més personal tècnic i qualificat en aquestes Consistorials, el cost va ser de poc més de la meitat.





I si ens fixem en els serveis públics bàsics, en els microajuntaments, on es presten només els imprescindibles, i normalment en precari, als seus habitants li van costar 348 euros a cada un, gairebé igual que les despeses generals, mentre que en els municipis més grans, per tan sols 24 euros més per veí, van tenir una carta de serveis més àmplia, de més qualitat, i per tant també millor qualitat de vida.





Hi haurà qui digui que, amb el poc que es paga aquests petits ajuntaments no poden prestar millors serveis. Doncs bé, aquesta és una altra mentida news, ja que la pressió fiscal pels impostos, taxes i preus públics estrictament municipals és superior en aquests en 13 euros per habitant respecte als que tenen entre 5.000 i 20.000 veïns.





I segur que també sentirem que "si ja ens van treure el metge i el mestre només faltava que ens traguessin l'alcalde". El que és la tercera fake news. Crec que és més que raonable que no pugui haver-hi un centre de salut o un col·legi a cada poble, com també ho hauria de ser que no hi hagi una Consistorial en cada plaça major. Una altra cosa és que al final calgui recórrer distàncies injustificables per anar-hi. Però si reestructurem la nostra planta local i fusionem els petits ajuntaments amb altres més grans, normalment capçaleres de comarca o altres més desenvolupats als quals la població d'aquells sol acudir habitualment per fer compres o satisfer altres necessitats, fins i tot d'oci, de manera que no hagi una distància major d'entre 15 a 20 minuts entre aquests petits pobles i la seva nova capitalitat, a més de comptar amb veritables Administracions Públiques, no com fins ara, obtindríem un crèdit disponible, entre estalvi estimat i augment d'ingressos de l'Estat (que seria molest explicar aquí) entorn als mil milions d'euros anuals. Amb aquests diners no només es augmentaria i es milloraria la carta de serveis sinó que es podria, entre moltes altres coses, establir un sistema de transport públic que mantingui permanentment connectats els petits nuclis amb la seva nova capitalitat, de manera que tots els seus veïns tinguin accés a tots els serveis sense abandonar les seves cases i en condicions d'igualtat. Això suposaria la seva veritable acostament, en contra del que es pugui dir, i amb això una primera llum d'esperança per a aquesta "Espanya abandonada" com a punt de partida per a la recuperació de la "Espanya buidada".





Però aquesta, com la resta de mesures, són urgents davant la gravetat de la situació. I viceversa.