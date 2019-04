La Caixa forma com auxiliars de cuina a una vintena de persones en risc d'exclusió

El programa Incorpora de La Caixa i l'Escola de Cuina de Villa Retiro han clausurat aquest dimarts un curs de formació de 'Auxiliar de cuina i restauració' en què han participat 19 persones en risc d'exclusió social.





L'acte ha estat conduït pel director de l'Àrea d'integració sociolaboral de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Farré; la directora de l'Escola de Cuina de Villa Retiro, Imma Estivil, i el propietari de Villa Retiro i del Xerta Restaurant, el xef amb dues estrelles Michelin Fran Pérez.





Es tracta de la segona edició d'aquest curs de formació de 280 hores que pretén "donar una empenta als alumnes" en la seva inserció en el món laboral i que com a novetat aquest any, a més de impartir-se en les cuines del restaurant Villa Retiro de Xerta (Tarragona) també es realitza en el Xerta Restaurant de l'Hotel Ohla Eixample a Barcelona, tots dos establiments dirigits per Pérez i guardonats amb el reconeixement internacional el 2008 i el 2016.





Els alumnes que conformen el grup procedeixen d'entitats socials vinculades al programa Incorpora --que l'any passat va ajudar a més de 10.000 persones en situació de vulnerabilitat a trobar treball-- i el curs es desenvolupa mitjançant classes pràctiques durant les que s'aprenen "diferents tècniques de cuina", i que es combinen amb classes teòriques on es treballa la gestió de conflictes i el treball en equip, segons ha explicat la directora de l'escola.





Així mateix, Estivil ha destacat que una gran part de les hores del curs són pràctiques i es desenvolupen en les cuines, fet que permet que els alumnes puguin "acreditar aptituds concretes", com el coneixement de receptes i tècniques de cuina, en el moment de buscar feina.





CONÈIXER LES HABILITATS PERSONALS





Des de l'Escola s'ha assenyalat que la importància del curs resideix en el "desenvolupament de les habilitats personals" per garantir la futura estabilitat dels alumnes en qualsevol empresa, encara que no estigui vinculada a la gastronomia, i per a això s'ha realitzat un acompanyament continu mitjançant sessions individuals de coaching.





És el cas de Tomàs, que ha cursat la seva formació en les cuines del Villa Retiro durant les últimes setmanes després d'abandonar una carrera universitària a Barcelona i que considera que l'experiència l'ha ajudat a "conèixer-se a si mateix" i li ha brindat una empenta per reprendre els seus estudis, encara que lluny dels fogons.





D'altra banda Ikram, també estudiant a Villa Retiro, considera que aquest curs li ha "reafirmat la passió" per la cuina i les ganes de seguir aprenent per arribar a convertir-se en xef algun dia.