2019 serà un any a tenir en compte

Les perspectives de l'economia mundial estan a la baixa i hi ha una idea, cada vegada més generalitzada, a considerar que al 2019 es frenarà, i sembla ser així, a causa de la incertesa i reacció dels mercats en els últims dies de l'any que acaba d'acabar, la caiguda brusca en els preus del petroli, la incertesa a Europa pel Brexit, el mal estat de França i Itàlia i l'anomenat 'tancament' de l'administració Trump per la resistència del Congrés a aprovar 5.000 milions de dòlars per construir l'odiós mur a la frontera amb Mèxic.





Però no només això. D'acord amb els càlculs més optimistes, al 2019 seguirà el tira i arronsa comercial entre els Estats Units i la Xina, el que és un risc, no només per al comerç i el creixement mundial, sinó per les pròpies condicions financeres i els preus de les matèries primeres, determinants en l'evolució d'economies com l'Amèrica Llatina.









