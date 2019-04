Roba 30 comerços a Barcelona després de trencar l'aparador amb tapes de claveguera

Els Mossos d'Esquadra han detingut un presumpte lladre implicat en 30 robatoris en menys de tres mesos en comerços dels districtes barcelonins de l'Eixample i Ciutat Vella de Barcelona als quals accedia trencant l'aparador amb tapes de claveguera.









Segons ha informat aquest dimecres la policia catalana en un comunicat, el detingut, un cop accedia al local, robava els diners de les caixes registradores, roba i objectes exposats a l'interior del local.





El 22 de febrer, els Mossos el van arrestar in fraganti al carrer Pelai quan acabava de trencar els vidres de l'aparador d'un local, després d'una investigació que va arrencar al desembre, i ja ha ingressat a la presó preventiva per ordre judicial.





Després el seu ingrés a la presó per aquest fet, les càmeres de seguretat dels establiments van permetre identificar-lo i vincular-lo amb fins a una trentena de robatoris.





El detingut, que acumula 28 antecedents policials per robatori, usava sempre el mateix 'modus operandi': actuava de nit i feia servir una tapa de claveguera per forçar els comerços, on, en cas de no aconseguir cap botí, causava destrosses.





En algunes ocasions, tenia al còmplices que realitzaven tasques de vigilància i col·laboraven amb ell per sostreure material dels establiments, i la investigació continua oberta per poder localitzar-los i detenir-los.