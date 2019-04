Policies sospiten que diversos mossos van avisar de la seva arribada als col·legis l'1-O

Quatre policies nacionals que van actuar en col·legis de Barcelona per impedir la celebració del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017 han descrit aquest dimecres al judici pel procés independentista a Catalunya que van sospitar que Mossos d'Esquadra "camuflats" amb dispositius de radiotransmissió auriculars (orelleres) van alertar els ciutadans que estaven en un centre de votació de l'arribada de les unitats policials perquè "s'organitzessin".









El primer a relatar aquest succés ha estat un inspector de la Comissaria General d'Informació desplaçat a Catalunya per a l'1-O per a coordinar la intervenció en els col·legis del districte de les Corts i Sabadell.





Ha assenyalat que des del primer moment li va cridar l'atenció que en els centres electorals sempre hagués congregada una "massa ingent" de persones, fins i tot després d'haver votat.





Va ser a l'Escola Pau Romeva de Barcelona en què es va comprovar que els concentrats es avisaven entre ells de "viva veu" que la Policia estava a punt d'arribar al centre per així poder-se organitzar i tancar el col·legi amb l'objectiu d'impedir la actuació policial. Els quatre testimonis han destacat que, a més, l'accés al carrer en la qual es troba el centre estava tallada per dos vehicles logotipats de Mossos d'Esquadra.





Això va provocar que la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) -antidisturbis- hagués de accedir a la zona "en sentit contrari" i que una vintena de persones sortís de la "massa" aproximant-se a ells amb cascos de moto, cadenes, pals i passamuntanyes . Segons han constatat davant del tribunal, a preguntes del fiscal Javier Zaragoza, els mateixos agents que anaven informant de la situació en què estava el col·legi abans d'intervenir, van marxar cap a la part del darrere del col·legi quan un company els va posar "fora de perill" davant l'acostament dels concentrats.





Allà, a la part de darrere del col·legi Pau Romeva, van detectar dues persones "vestits amb roba convencional", que portaven "mitjà de transmissió ocults", "botes tàctiques", defensa extensible amagada i fins i tot "armes curtes". Els testimonis han apuntat que tenien una "actitud vigilant sobre el que passava a l'escola i anaven donant comunicació".





Quan va acabar l'actuació a l'escola, es van ficar ràpidament en un cotxe, la matrícula es va comprovar que pertanyia a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i "van sortir a la cursa" perseguint el comboi policial, han subratllat.





Per l'inspector de la Policia responsable de l'actuació aquest fet confirma les seves sospites que els Mossos d'Esquadra estaven "vigilant" els moviments de la Policia per avisar els concentrats. "Aquí hi ha el titular", ha advertit durant la seva declaració, una vegada que ha conclòs el seu relat.





Si bé, a preguntes de l'advocat Javier Melero, que defensa l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, dos dels testimonis no han volgut apuntar directament cap a la policia catalana. Un d'ells ha indicat que des de la seva posició no va poder apreciar a qui estaven informant aquestes dues persones a través de les orelleres, tot i que ha afegit que per la seva "experiència eren policies".





En l'interrogatori d'un altre dels testimonis, Melero s'ha referit a aquestes dues persones com "mossos", al que l'agent ha replicat que ell no els ha identificat en cap moment com a membres d'aquest cos.