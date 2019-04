Els catalans puntuen amb un 6,03 la feina del seu govern municipal, una nota que és molt més alta quan es tracta de veïns de municipis menors de 10.000 habitants, segons les conclusions de l'Observatori de Política Municipal, una enquesta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).









En un comunicat aquest dimecres, el president de l'ACM, David Saldoni, ha dit que l'estudi mostra que hi ha molt confiança en la feina que fan els ajuntaments i que es valora bé la figura de l'alcalde o alcaldessa: "La gent confia en la gestió i el bon govern que s'ha fet en els ajuntaments en els últims anys".





Un 53,5% afirma confiar molt o bastant en el seu ajuntament, gairebé vuit punts més que la percepció que es tenia al setembre de 2017, i els veïns de pobles de fins a 500 habitants són els que més confien en el seu consistori, i també destaca la percepció en els municipis d'entre 50.000 i 100.000 habitants (68,1%).





El 51,7% assegura tenir molta o bastant confiança en l'alcalde, i els principals criteris per a una bona valoració es basen en el fet que governi bé i resolgui els problemes (56,4%), sigui accessible i proper (27%) o es el conegui personalment (22,3%), mentre que la principal valoració negativa és per no notar millores (32,85%).





Les principals demandes de la ciutadania han estat la millora dels serveis públics i la seguretat ciutadana, especialment aquesta última, que és la preocupació que més ha crescut, un 7% des 2017, i que suposa la tercera mesura més demandada pel 17, 2% dels enquestats.





El president de l'ACM, David Saldoni ha declarat que "hi ha problemes evidents de sensació especialment, però també de realitat de seguretat ciutadana", i atribueix la preocupació l'augment dels robatoris en els municipis per part de bandes organitzades que coneixen la laxitud del codi Penal.





Saldoni ha informat que l'associació reclama una modificació del Codi Penal que consideri la reincidència, major presència de la Policia Local i de Mossos d'Esquadra en els municipis i contempla, a més, la possibilitat de posar càmeres d'identificació de matrícules a l'entrada de pobles que no tinguin Policia Local.





L'estudi es basa en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres proporcionals i representatives dels municipis catalans de totes les mesures --Barcelona no forma part del estudi--, i les enquestes es van realitzar entre el 12 i el 26 de març a majors de 18 anys i té un marge d'error de +/-2,89.