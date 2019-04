Casado assegura que la seva "revolució fiscal" crearà 482.000 llocs de treball

El líder del PP, Pablo Casado, ha quantificat en 16.000 milions la baixada d'impostos que ha inclòs en el seu programa electoral i ha assenyalat que, si a aquesta "revolució fiscal" se li uneix la "autopista administrativa" que facilita la creació d'empreses, la reforma per millorar la unitat del mercat i l'alliberament econòmic, el PIB augmentarà en 28.000 milions d'euros, es crearan 482.000 llocs de treball addicionals i la recaptació augmentarà en més de 16.300 milions d'euros.









En la seva intervenció en el fòrum ABC --en què ha estat acompanyat per la cúpula del PP, el president del Senat, Pío García Escudero, i els seus candidats a l'Ajuntament i la Comunitat, José Luis Martínez Almeida i Isabel Díaz Ayuso--, Casado ha assegurat que la seva "revolució fiscal" i les seves reformes suposen la "major devolució de sobirania al ciutadà i al contribuent des de l'any 1998" en què governava José María Aznar.





El PP planteja davant les eleccions generals del 28 d'abril rebaixar l'IRPF a tots els contribuents, amb un tipus màxim inferior al 40%, rebaixar al 20% Societats i suprimir Patrimoni, Successions, Donacions i Actes Jurídics Documentats, tal com ha recordat Casado.





A més, ha anunciat que estendrà un any més la tarifa plana per a autònoms, fomentarà la inversió en 'startups' i impulsarà crear una empresa a "només cinc dies hàbils". També ha assenyalat que impulsarà una "llei inèdita" relativa a la unitat de mercat per "treure barreres entre autonomies i províncies" al lliure emprenedoria i comerç.





QUANTIFICACIÓ DE LES SEVES BAIXADES D'IMPOSTOS





Casado ha assenyalat que el PP ja ha quantificat les seves mesures, de manera que la seva rebaixa de l'IRPF "va a alliberar 4.000 milions d'euros als contribuents", la rebaixa de l'Impost de Societats suposarà "3.700 milions d'euros a l'economia productiva" i la supressió de l'Impost de Patrimoni "deixarà de recaptar 1.200 milions" i la de l'impost de successions i donacions "alliberarà 2.700 milions d'euros a les famílies espanyoles".





A més, el líder del PP ha precisat que l'eliminació de l'impost d'actes jurídics documentats "permetrà 1.200 milions per als que vulguin comprar un habitatge". En el cas de l'extensió de la tarifa plana per a autònoms 12 mesos suposarà 700 milions més, segons ha puntualitzat.





El líder del PP ha afegit a aquestes mesures seva proposta relativa al "blindatge fiscal a l'estalvi" que permetrà la desgravació de "fins a 8.000 euros a l'any de qualsevol producte d'estalvi", sigui pla de pensions, pla d'estalvi o habitatge habitual. Segons ha afegit, això suposa per a les arques públiques uns 2.600 milions d'euros a l'any.





"Si sumem totes les partides i no donen 16.100 milions d'euros que l'Estat es compromet a deixar de recaptar quan presideixi el Govern d'Espanya per alliberar aquests recursos a l'economia productiva per a particulars, per a autònoms, per a famílies, per a empreses o per a estalviadors", ha manifestat.





AUGMENT DEL PIB





Després d'indicar que ha fet unes previsions "pessimistes", ha assenyalat que amb aquestes mesures el PIB augmentaria en "21.000 milions d'euros i es crearia" en uns càlculs sensats i prudents, 360.000 llocs de treball addicionals". Segons ha precisat, això suposaria una reactivació econòmica i una "recaptació addicional per a les arques públiques de 12.359.000 d'euros".





Això sí, Casado subratllat que si a aquesta "revolució fiscal" se li suma la "autopista administrativa" que proposa el PP, la "liberalització de l'economia" i la seva proposta d'unitat de mercat, "suposa en total que el PIB augmenta en 28.000 milions d'euros, que es creen 482.000 llocs de treball addicionals i que la recaptació augmenta en més de 16.300 milions d'euros".





REBAIXAR COTITZACIONS SOCIALS "EL QUE SIGUI POSSIBLE"





Casado ha defensat mantenir la reforma laboral que va aprovar el Govern de Mariano Rajoy i ha defensat acordar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb els operadors laborals, és a dir, amb patronal i sindicats com segons ha dit va fer el PP quan governava.





"Per què? Perquè els 126.000 aturats més que hi ha al nostre país des que Pedro Sánchez va formar govern fins que es van convocar les eleccions generals són en gran mesura per la pujada dels costos fixos i l'ocupabilitat, i també per l'amenaça de pujar les cotitzacions socials i l'amenaça de pujar 6.000 milions tots els impostos", ha assenyalat, després d'afegir que el PP es compromet a "rebaixar les cotitzacions socials el que sigui possible".





"PANORAMA MOLT DESOLADOR"





El líder del PP ha retret a Pedro Sánchez que estigui "mentint" i que cregui que Espanya està a la 'Champions League' i no cal fer reformes. "El panorama és molt desolador", ha assenyalat, després de recordar en les xifres que aquesta mateixa setmana oferia el Fons Monetari Internacional (FMI).





Per tot això, ha indicat que vol aplicar el seu paquet de reformes en els 100 primers dies de Govern si arriba al Palau de la Moncloa. "Venim a fer la resta per Espanya. No és una dita. No anem a estar a l'atzar de les mobilitzacions o manifestacions. Aquest és el nostre programa quantificat perquè els electors sàpiguen el que farem res més arribar al Govern", ha finalitzat.