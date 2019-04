Quim Torra defensa la seva "guàrdia pretoriana"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest dimecres 10 d'abril la nova escorta dels Mossos d'Esquadra encarregada de la seguretat del president i expresidents de la Generalitat, mentre que la líder de l'oposició, Inés Arrimadas (Cs), l'ha titllat de "guàrdia pretoriana".





Durant la sessió de control al president al ple del Parlament, Arrimadas ha recordat la manca de recursos que els Mossos reclamen, com el pagament de les hores extra, mentre el Govern fa "purgues ideològiques", segons ella, i ha assegurat que la preocupació per la seguretat creix en molts barris catalans per la manca d'agents.





Per això, ha retret a Torra seves prioritats en crear l'Àrea de Seguretat Institucional del president, "una policia ideològica escollida a dit que només es preocupa de la protecció dels fugats, mentre posa excuses que no hi ha agents".





"Què passa? Que no confien en el servei d'escortes dels Mossos d'Esquadra? Ha de crear aquesta guàrdia pretoriana ideològica i no protegeixen els catalans, però sí als fugats i als endollats pel 'procés'?", ha conclós.









Durant la seva intervenció, Arrimadas ha ironitzat preguntant sobre si la decisió de crear el nou cos d'escortes es va prendre "quan Trapero tocar el dos" davant els tribunals, i Torra l'ha renyat per utilitzar aquesta expressió.





Torra ha defensat que la decisió del Govern és la mateixa que han pres l'Estat espanyol, el francès i el Regne Unit, i li ha replicat que el seu "visió provinciana" li impedeix entendre el que fa el Govern.





Després d'això, ha criticat l'aportació de Arrimadas a la democràcia catalana i ha recordat que va guanyar les eleccions però no va aconseguir cap pacte per governar: "Vostè ha malgastat la majoria que el poble de Catalunya li va donar. Podia haver liderat, però no ha estat possible".





"Ha vingut aquí a trencar els grans consensos del país, a posar-nos querelles i a arrencar titulars amb la crítica i la crispació. Vostès mai governaran Catalunya", ha acabat.