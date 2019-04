Paramount Pictures prepara una preqüela de la mítica pel·lícula musical 'Grease', titulada 'Summer Loving'. La cinta narrarà l'amor d'estiu de Danny Zuko i Sandy Olsson, els protagonistes del film original que van interpretar John Travolta i Olivia Newton-John, abans de coincidir en l'Institut Rydell. El projecte ja té guionista, John August, que va treballar a 'Big Fish' i és l'encarregat del guió de la versió en imatge real de 'Aladdin'.









Segons informa The Hollywood Reporter, la pel·lícula mostrarà com van viure aquest amor d'estiu Danny i Sandy i que ja va ser narrat en la cançó 'Summer Nights', coneguda popularment com 'Tell Me More, Tell Me More', en la qual els personatges de John Travolta i Olivia Newton-John detallen de forma completament diferent com van viure aquest apassionat romanç estival.

Des de la seva estrena el 1978, 'Grease' s'ha convertit en tota una icona de la cultura pop. Segons dades de Box Office Mojo, va ser el musical més taquiller de tots els temps fins a l'estrena del remake de 'La bella i la bèstia' de Disney el 2017.





El film ha estat reestrenat en diverses ocasions, l'última a l'abril de 2018 per celebrar el seu 40è aniversari, aconseguint-se colar entre les 20 pel·lícules més vistes del seu cap de setmana de llançament als Estats Units.





La seva banda sonora és una de les més reeixides de tots els temps, amb més de 38 milions de còpies venudes a tot el món, amb temes mítics com 'You're the One That I Want', 'Hopelessly Devoted to You' o 'Sandy'. La banda sonora va tenir una candidatura a Disc de l'Any en la 21a edició dels premis Grammy.





Tal va ser l'èxit de 'Grease', que el 1982 Paramount va estrenar la seva seqüela, protagonitzada per Maxwell Caulfield i Michelle Pfeiffer, que va ser un absolut fracàs de taquilla i que, actualment, només és recordada per haver estat el primer paper reconeguda de Pfeiffer.