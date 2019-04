Moviments veïnals de la Zona Fòrum Barcelona han exigit a l'Ajuntament de Barcelona que es descentralitzin els esdeveniments que es fan al Fòrum --sobretot festivals musicals com el Primavera Sound o la Telecogresca-- cap a altres zones de la ciutat, perquè, en paraules del president de l'Associació de Veïns zona Fòrum, José Manuel Sánchez, és "insofrible i infumable" viure a la zona.









Així ho ha verbalitzat Sánchez a la Comissió no permanent d'estudi sobre els usos de la Zona Fòrum aquest dimecres, on també ha dit que volen dignificar un barri "que sempre ha estat deixat de banda", i ha assegurat que amb els efectes col·laterals de els esdeveniments és impossible.





Sánchez ha apuntat que al barri hi ha molts veïns de classe treballadora, que no volen que hi hagi paràlisi econòmica i que hi ha bona relació amb el sector hoteler, però ha demanat que en els esdeveniments es respecti el benestar dels veïns que no poden descansar per anar a treballar, i ha criticat que en 2019 i fins a l'agost, hi ha 16 esdeveniments musicals previstos a la zona, i un total de 1.119.100 assistents al llarg de l'any.





Mari Carmen García, del Moviment Diagonal Mar, ha assegurat que el barri "és un infern" i ha criticat que en tots els festivals hi ha descontrol per responsabilitat dels organitzadors però també per "deixadesa de l'Ajuntament", i ha sostingut que cal treure el pàrquing de cotxes gratuït que hi ha a la zona per evitar que es concentrin en ell molts vehicles, caravanes i traficants de droga.





"La música és cultura, però no per això ha de ser molesta i incívica", ha apuntat García, que ha dit que quan s'acaben els concerts molts assistents orinen, es droguen i practiquen sexe al mig dels carrers del barri, davant el que ha demanat més control, mesuraments sonomètriques i vigilància.





L'AJUNTAMENT DIU QUE HA REDUÏT ESDEVENIMENTS





Des de l'empresa municipal BSM, que s'encarrega de gestionar les activitats, Carme Lanuza ha defensat que prioritzen la neteja a la part exterior del Fòrum i que es realitza en un termini de 24 hores, deixant la zona "òptima", i ha assegurat que s'han reduït els dies d'actes musicals que s'estenen fins a les 5.00 hores, --a sis com a màxim-- en tot aquest 2019, reubicant, per exemple la celebració de la Mercè a un altre lloc.





La regidora d'Urbanisme, Janet Sanz, ha justificat que el seu Govern ha posat en marxa la 'Agenda Besòs' per donar resposta a barris oblidats com el Fòrum i per connectar el litoral amb Collserola, així com s'ha millorat facilitar la mobilitat i l'accessibilitat .





No s'ha posicionat respecte a les queixes veïnals, i ha dit que la prioritat és finalitzar el passeig litoral i ha retret a la posició no haver-los donat suport per tirar-lo endavant, mentre que ha dit que abordar el Fòrum és d'alta complexitat i que requereix consensos.





El regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha defensat que en els esdeveniments hi ha una quantitat d'agents de la Guàrdia Urbana proporcional als assistents per poder controlar la seguretat, ha apuntat que últimament el parc de Diagonal Mar es troba en bon estat i ha sostingut que s'han compromès a retirar gran part dels cotxes per obrir el barri a "passejants i veïns".





L'OPOSICIÓ DEMANA MÉS GESTIÓ DEL GOVERN





Des del PDeCAT, Francina Vila ha reclamat un pla específic per a la zona que situï als veïns en el "centre de l'acció política" i Marilén Barceló (Cs) ha dit que no estan en contra d'activitats culturals a la zona, sinó de la manca de planificació, al seu parer, del Govern municipal.





Trini Capdevila (ERC) ha demanat que es reparteixin més per la ciutat les activitats que es concentren al Fòrum i el socialista Daniel Mòdol ha apostat perquè es faci una "profundíssima" reflexió, perquè al seu parer el model del Fòrum és un fracàs des de l'inici.





Alberto Villagrasa (PP) ha demanat que la comissió continuï passades les eleccions i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha demanat a l'Ajuntament que revisi el pàrquing gratuït.





Amb la d'aquest dilluns, aquesta és la segona sessió --l'última serà la de conclusions el 25 d'abril-- que se celebra sobre la zona d'usos del Fòrum, on també han explicat la seva intenció de implicar-se més amb els veïns del barri Jordi Bosch, gerent del Consorci Campus Diagonal-Besòs UPC i Santiago Hernández, de l'associació Bcn Fòrum District.