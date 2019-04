La plantilla de la fàbrica de Chupa Chups a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha començat aquest dimecres aturades de dues hores per torn de treball per reclamar un conveni "just" i protestar per l'actitud de la direcció en les negociacions.









Les aturades es preveu que segueixin fins al diumenge entre els treballadors de la planta, uns 300, ha informat aquest dimecres UGT de Catalunya en un comunicat.





El sindicat ha explicat que empresa i comitè es reuneixen des de fa setmanes per negociar un nou conveni col·lectiu "sense resultats", i que una de les principals reivindicacions dels treballadors és minimitzar l'impacte econòmic de la doble escala salarial que existeix a la fàbrica.