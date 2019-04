La dona de Mollerussa (Lleida) acusada de voler matar el seu marit al febrer de 2018 copejant al cap amb una ampolla de cava havent intentat abans que l'home es mengés unes natilles, en què l'acusada havia posat un relaxant muscular i un sedant, ha explicat aquest dimecres, en el judici, que les postres era per a ella i que les medicines es has havia recomanat un psicòleg.









La dona, en presó preventiva des de llavors i per a la qual la Fiscalia demana vuit anys, ha explicat a l'Audiència de Lleida que havia picat les medicines i barrejat amb la crema per prendre-hi i ha afirmat que no tenia la intenció de matar la seva marit.





Ha comptat en el judici que, després del dinar, tots dos van compartir un bany en el qual van prendre cava i que va ser ell qui el va agredir a ella per negar-se a mantenir relacions sexuals.





La Fiscalia sosté que la dona va intentar que l'home mengés la crema, que ell va rebutjar per trobar un gust estrany i que un cop a la banyera ella va sortir primer, va tirar al seu marit a terra i va començar a colpejar amb l'ampolla de cava i amb un altre objecte i que, ferit, va aconseguir arribar fins a l'habitació de la seva filla i des d'allí trucar al 112.





L'home estava tancat a l'habitació quan van arribar els Mossos d'Esquadra, que van haver de trencar un vidre de la porta d'entrada a l'habitatge per poder entrar.





Els agents van trobar la dona en la cambra de bany a l'interior de la banyera amb un vidre a la mà amb el que s'havia fet talls al canell.