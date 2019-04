Comença una campanya amb la vista posada en pactes postelectorals

Els partits catalans es llançaran la mitjanit d'aquest dijous a divendres a la campanya de les eleccions generals, que estarà marcada pels pactes postelectorals que està disposada a fer cada candidatura davant un Congrés que es preveu de majoria socialista però fragmentat.









Segons les enquestes, ERC surt com a favorita a Catalunya i amb la possibilitat de collir uns resultats històrics, però el seu repte és traduir els sondejos a la realitat: a les catalanes de 2017 l'escenari demoscòpic era similar, i finalment els republicans van cedir davant JxCat i Cs.





El partit d'Oriol Junqueras és conscient que podria influir en la governabilitat a un pacte amb el PSOE, i en la precampanya ja ha fixat que no posa "línies vermelles" a una eventual investidura de Pedro Sánchez (PSOE), però insisteix en un referèndum com a mecanisme per desencallar el conflicte.





L'altre aspirant és el PSC, comandat per la ministra Meritxell Batet i que en les generals de juny de 2016 va obtenir els seus pitjors resultats en unes eleccions al Congrés a Catalunya, mentre que ara es disposa a revertir la tendència aixecat per les expectatives de Sánchez a tot Espanya.





Les dues paraules clau de la candidatura són 'diàleg' i 'llei': Batet no es tanca a parlar amb cap partit per buscar una Espanya governable, però avisa els independentistes que, si són ells els decisius per donar estabilitat, cap pacte podrà incloure referèndum ni independència.





Els comuns, amb la marca ECP i Jaume Asens de candidat, han guanyat les dues últimes generals a Catalunya, però cap enquesta els augura la possibilitat de repetir, i han centrat la precampanya a reivindicar que són la garantia que el pròxim Govern d'Espanya sigui "inequívocament d'esquerres" i no torni a aplicar un 155.





ERC i comuns competeixen electoralment però coincideixen en potenciar un mateix missatge per convèncer els votants: apostar per ells és evitar que el PSOE pugui triar a Cs com a futur soci de Govern i, segons interpreten, virar cap a la dreta.





CS-PP





Cs va als comicis amb Inés Arrimadas de candidata i amb les promeses de tornar a aplicar el 155 i que només pactarà amb el PP, però també amb un missatge crític cap als populars i la seva gestió de Catalunya per aconseguir que l'electorat els visualitzi com a millor alternativa.





El PP va sorprendre triant com a candidata a una persona aliena al partit a Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo, que en els primers debats s'ha mostrat completament a favor de pactar amb Cs; i el seu principal repte serà frenar el nou retrocés del PP català que vaticinen els sondejos.





Seran també les primera generals des que CDC va acabar, i les seves sigles hereves, JxCat, es reivindiquen com la força sobiranista que està en millor posició perquè l'independentisme tingui "capacitat negociadora" al Congrés per tal de culminar el seu projecte polític.





Una de les incògnites de la campanya és si Vox aconsegueix representació a Catalunya: la nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) vaticina que en cap cas ho aconseguirà, mentre que la nova del Centre d'Investigacions Sociològiques ( CIS) els augura 3 escons.





A més, segons la demoscòpia, dues formacions compten amb possibilitats d'irrompre per primer cop en la seva història amb un escó: el CEO vaticina que podria ser el Front Republicà -que integra sectors de la CUP-, mentre que el CIS assenyala al Partit Animalista contra el Maltractament Animal (Pacma).