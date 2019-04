El 24 per cent dels llocs de treball de la classe mitjana estan en risc de desaparèixer

El 24% dels llocs de treball de treballadors amb ingressos mitjans a Espanya està en risc de ser afectat per l'automatització, segons un estudi publicat aquest dimecres per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).









En concret, la xifra de llocs de treball de classe mitjana a Espanya en risc per l'automatització està sis punts per sota de la mitjana de l'OCDE. De la seva banda, entre la classe baixa està en risc el 29% dels llocs de treball espanyols, enfront del 22% de mitjana de l'OCDE, i fins al 15% dels de classe alta, quatre punts percentuals més que la mitjana de els països de l'OCDE.





El document publicat per l'organització presidida pel mexicà Ángel Gurría argumenta que la classe mitjana està "sota pressió". Mentre que a mitjans dels 80 representava el 64% de la població, a mitjans de la dècada de 2010 va passar a ser el 61%. Del seu costat, la classe mitjana espanyola es va contraure fins al 58%.





"S'ha tornat més difícil per a les generacions joves accedir a la classe mitjana", es pot llegir en l'informe. L'OCDE explica que això es deu al fet que les generacions de més edat solen estar "més protegides" dels canvis en el mercat laboral.





Així, només el 60% de la població nascuda entre 1983 i 2002 ('millennials') pertanyia a la classe mitjana quan va tenir una edat compresa entre els 20 i els 30 anys, enfront del 64% dels nascuts entre 1965 i 1982 (Generació X) i el 68% dels nascuts entre 1942 i 1964 ('Baby boomers').





A més de la dificultat creixent per a cada generació per accedir a la classe mitjana, els beneficis de ser part d'ella també estan reduint-se. D'acord als càlculs de l'OCDE, entre 2007 i 2016 el creixement anualitzat dels salaris al voltant de la mitjana salarial va ser del 0,3%. Entre mitjans de 1980 i mitjans de 1990, el creixement per any va ser de l'1%, alhora que entre mitjans de 1990 i mitjans dels 2000, l'augment va ser del 1,6%.