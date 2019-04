Setmana Santa complicada: vagues en aeroports i estacions de tren

Els sindicats han convocat diverses vagues als aeroports espanyols i a les estacions de tren coincidint amb les vacances de Setmana Santa.









L'objectiu de realitzar les aturades quan més mal fan als usuaris és el de donar visibilitat als seus problemes per forçar a negociar solucions i que no s'enquistin en el temps.





'HANDLING'





Entre les protestes, figura la que han convocat UGT i USO per al sector del personal de terra, conegut com serveis de terra, que presta serveis d'assistència a avions i passatgers en diverses empreses.





Aquesta aturada de personal de serveis de terra afecta 60.000 treballadors del conjunt dels aeroports espanyols.





Els sindicats UGT i USO reclamen que no es minvin les seves condicions salarials i laborals en el pròxim conveni. Per això, hi ha mobilitzacions previstes entre 21 i el 24 d'abril.





AIR NOSTRUM





El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (SEPLA) ha registrat aturades de 24 hores a la companyia Air Nostrum per als dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 d'abril per protestar contra el desviament de producció a altres aerolínies, cosa que va en augment i que incompleix l'acordat amb la companyia.





BARAJAS





Sindicat Autònom de Treballadors d'Empreses de Seguretat de Madrid ha convocat una aturada indefinida aquest divendres per reivindicar que tota la plantilla recuperi el plus de radioscòpia de 1,28 euros l'hora, una quantitat que els treballadors van veure rebaixada al 2015. També reclamen un complement variable i tornar a percebre el plus de pàrquing.





RENFE





Les mobilitzacions arriben també a les estacions de tren. Els vigilants de seguretat de Madrid que treballen a Renfe Operadora tenen previst fer vaga del 18 al 28 d'abril amb aturades de dues hores en sortides i entrades de torn.





Els vigilants de seguretat critiquen que després del nou concurs públic, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019, ja no perceben un plus de 180 euros al mes i un altre d'uns 300 euros mensuals, segons denuncia UGT.