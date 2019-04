Junqueras defensa el diàleg sense línies vermelles ni xecs en blanc

El president d'ERC i candidat a les eleccions generals, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dijous el diàleg amb l'Estat sota la premissa que "ningú hauria de cometre l'error de fixar línies vermelles que a l'hora de la veritat es converteixen en un xec en blanc per a un govern del tripartit d'extrema dreta".









En una carta adreçada a la militància del partits, ha sostingut que "ningú ha de regalar xecs en blanc al PSOE que actuïn com a línies vermelles per a una veritable democràcia a Catalunya que tothom sap que passa per un referèndum inevitable", ha afegit.





Junqueras considera que, després de les eleccions, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha d'aclarir què farà: "Vol treballar per a una solució o vol continuar empresonant idees i la democràcia?".





Ha reivindicat que l'objectiu d'ERC és la independència, el dret a l'autodeterminació, però alhora veu "la necessitat de seure per trobar una solució política".





Així, ha destacat que "no hi ha ningú més independentista" que ell i ERC, ni ningú més dialogant, i ha insistit que defensaran l'objectiu de la república catalana combinant-ho amb la voluntat de diàleg.





"Sempre hem actuat així, el problema és que molt sovint ens hem trobat en una taula i no hi ha ningú a la cadira de davant. O, fins i tot, com l'última vegada, on el nostre interlocutor s'ha aixecat per por", ha recriminat al Govern de Sánchez.





El líder republicà ha destacat que, davant la situació actual, amb empresonaments i líders a l'estranger, l'independentisme ha de guanyar les eleccions: "Davant aquest Estat i aquesta situació, no ens valen les excuses, només la victòria".





"Podem fer que per primera vegada l'independentisme guanyi unes eleccions a Catalunya. No desaprofitem les urnes, ni els missatges que podem enviar amb els nostres vots. Treballem, escoltem, convencem, tenyim de groc el mapa de Catalunya", ha cridat a la militància.





A més, ha assegurat que el futur de Catalunya es resoldrà votant i que ERC ho farà possible: "Tenim la raó i tindrem la força democràtica. Estem preparats per guanyar".