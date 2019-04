El tribunal demana 15.000 euros a Vox per ser acusació en la causa contra Torra pels llaços

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat a Vox una fiança de 15.000 euros per a ser acusació popular en la causa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per presumpta desobediència en no retirar els llaços i estelades dels edificis públics , com exigia la Junta Electoral Central (JEC).









Segons ha informat aquest dijous el TSJC, la sala civil i penal declara en un acte la fermesa de la resolució de l'admissió a tràmit de l'1 d'abril de la querella de la Fiscalia Superior de Catalunya, en no haver-se presentat recurs.





El tribunal, en el mateix acte, oficia a la Policia Nacional perquè remeti les actes de comprovació en compliment del que va acordar la JEC que fa a la retirada de simbologia partidista en seus públiques de l'administració autonòmica en període electoral.





Així mateix, demana a la Conselleria de Presidència de la Generalitat que els remeti una còpia de l'informe realitzat en el seu dia pels serveis jurídics en relació a l'exhibició de simbologia, i de l'informe del Síndic de Greuges.





També sol·licita al comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, un informe sobre el compliment del que va decidir la JEC sobre l'exhibició partidista a les seus públiques de la Generalitat.