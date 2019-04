Omar Hassan al-Bashir dimiteix com a president del Sudan després de mesos de mobilitzacions ciutadanes

El president del Sudan, Omar Hassan al-Bashir, ha presentat aquest dijous la seva dimissió per donar pas a un consell de transició que gestionarà el rumb del país, segons han informat fonts governamentals i un ministre provincial.









El ministre de Producció i Recursos Econòmics a la regió de Darfur del Nord, Adel Mahjub Hussein, ha assegurat a la cadena de televisió dels Emirats Al Hadath que "hi ha consultes per formar un consell militar que assumeixi el poder després que hagi renunciat el president ( Omar Hassan) Al-Bashir ".





Al-Bashir està a la residència presidencial amb una "important escorta" i testimonis presencials han constatat que diversos militars han irromput a la seu principal del moviment islàmic que lidera Al-Bashir.





El president sudanès cedeix així a les pressions dels manifestants que porten des de desembre reclamant la seva sortida del càrrec que ocupa des de 1989 per la greu crisi econòmica que viu el país.





Les protestes van començar per l'augment del preu del pa i per l'escassetat de combustible i de diners en metàl·lic.





CONTEXT





Sudan ha patit llargs períodes d'aïllament des del 1993, quan els Estats Units va incorporar el Sudan a la seva llista de països patrocinadors del terrorisme per donar refugi a terroristes islamistes.





Al-Bashir està imputat per Tribunal Penal Internacional (TPI) per càrrecs de genocidi a la regió sudanesa de Darfur (oest) durant la campanya contra la insurgència que va començar el 2003.





L'última crisi va arribar el cap de setmana al seu punt més àlgid, quan milers de manifestants van començar a acampar davant del Ministeri de Defensa, al centre de Khartum, on està situada la residència d'Al-Bashir.





Dimarts es van registrar enfrontaments entre militars que protegien els manifestants i agents de seguretat i d'Intel·ligència que van intentar dissoldre la protesta. Els enfrontaments van deixar 11 morts, inclosos sis militars, segons ha informat el Govern.





Des del 19 de desembre, Sudan s'ha vist marcat per les contínues protestes contra el president per l'intent del Govern de pujar el preu del pa i per la greu crisi econòmica, que ha derivat en escassetat de combustible i de diners en efectiu.





L'oposició ha demanat a les Forces Armades que ajudin a negociar per posar fi a les gairebé tres dècades de mandat d'Al-Bashir i per començar una transició a la democràcia.