Comença el ball de la campanya electoral

Tot i que fa mesos que els partits polítics van entrar de ple en campanya, la nit d'aquest dijous a divendres comença oficialment la campanya electoral que arribarà fins al dia 26. Alguns pensen que ja s'ha dit gairebé tot amb el temps que porten, ja veurem si hi ha moltes coses més a explicar.









La transformació de l'inici de campanya ha canviat molt del que va ser en els seus inicis. Abans, els militants s'implicaven tant en ella que eren els veritables protagonistes: pegaven cartells diverses vegades durant el període permès, posaven paperetes als sobres, ajudaven en els mítings, parlaven amb la gent i moltes coses més. Tot era col·laboració entre les executives i les bases voluntàries. Des de fa uns anys, les coses han canviat. L'enganxada de cartells de les "grans" formacions és simbòlica, ja no surten els militants a fer-ho, ara ho cobreixen empreses contractades. Els debats es fan a través dels mitjans de comunicació. El porta a porta ha donat pas a les xarxes socials on els partits polítics tenen veritables professionals que les utilitzen en benefici propi. Això està bé, però s'ha perdut el contacte directe amb les persones. La utilització de la tecnologia ha desterrat el diàleg amb les persones. És bo ? Crec que no. La ciutadania vol tenir davant les persones que van a votar, que escoltin les seves peticions, queixes i fins broques, que de tot hi ha a la vinya de la convivència.





En aquestes tres setmanes, que és el que marca la llei perquè els candidats expliquin els seus programes electorals -que no solen complir-, seguirem veient com, uns més que d'altres, vendran productes que en la pràctica, si els toqués governar, saben que és impossible d'aplicar, per això ho diuen. La venda d'impossibles hauria d'estar prohibida, és enganyar al votant.





Les enquestes abunden aquests dies, seguiran en els propers dies. És l'al·licient per escalfar l'ambient, tot i que ja se sap que no sempre l'encerta, és igual. Hi ha un percentatge molt alt d'indecisos que al final poden inclinar la balança en un sentit o un altre.





Així que aquesta primera part de les votacions del dia 28 amb l'elecció dels parlamentaris pot ser intensa. Després ve la segona, la formació d'un govern, situació difícil atès que cap partit polític aconseguirà la tan enyorada majoria absoluta, com en temps passats, el que al final pot ser tan complicat com esgotador, tal i com està el panorama.





Així que la recepta en aquests dies és la paciència. Només toca esperar que els ciutadans s'informin, que els partits polítics expliquin bé les seves propostes. És desitjable que això sigui així. Els desitjos, com els somnis, no sempre s'aconsegueixen.