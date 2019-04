El Comitè Organitzador dels Premis Max de les Arts Escèniques dóna a conèixer el Premi Max d'Honor 2019, que ha estat atorgat per unanimitat a l'actriu Concha Velasco per ser una figura clau en la història de les Arts Escèniques, segons ha informat aquest dijous la Fundació SGAE en un comunicat.









El comitè, que ha ressaltat la seva "vasta trajectòria" com a intèrpret i l'ha destacat com "figura pionera del teatre musical espanyol i el seu compromís amb la figura femenina".





La intèrpret pucelana rebrà el guardó el proper 20 de maig al Teatre Calderón de Valladolid durant la cerimònia de lliurament de la XXII edició dels Premis Max de les Arts Escèniques que organitza la Fundació SGAE amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valladolid i la Fundació de Universitats i Ensenyaments Superiors de la Junta de Castella i Lleó.





Després de conèixer la notícia, l'actriu ha declarat rebre el premi "il·lusionada i amb un enorme respecte pel que significa". "A més, m'ho lliuren al Teatre Calderón de Valladolid, un escenari que m'ha donat molt", ha dit.





Concepció Velasco Varona va néixer a Valladolid el 1939, ciutat de la qual va rebre la Medalla d'Or i en què ostenta un carrer amb el seu nom. Actriu de teatre i cinema, cantant, ballarina i presentadora de televisió, ha participat en més de 80 pel·lícules i en una trentena d'obres teatrals, convertint-se en una de les cares més estimats de l'escena espanyola.





La intèrpret, que en el seu palmarès compta amb un Premi Max el 2002 a Millor Espectacle Musical per 'Hello Dolly!', Ha destacat el valor de rebre el Max d'Honor: "Estic il·lusionada pel que significa per a mi. Ja tinc un Max a la millor productora i he estat finalista en diverses ocasions, que es em concedeixi ara el premi Max d'Honor és importantíssim", ha conclòs.





El seu treball en el teatre musical espanyol el que la va catapultar com a intèrpret i la va consolidar com a referent. Va trepitjar l'escenari per primera vegada als 10 anys, formada en dansa espanyola i dansa clàssica, va treballar en el ballet de la Companyia Nacional d'Òpera i en la companyia de flamenc de Manolo Caracol.





Ja el 1985 es va incorporar a 'La comèdia musical espanyola', programa que recuperava el gènere de la revista apadrinat per Celia Gámez. Va continuar la seva carrera a la petita pantalla, presentant i participant en programes musicals com 'Visca l'espectacle' en què a més d'actuar, servia d'altaveu per als autors de la seva època.





"Per a mi, el teatre és la meva passió i també l'espectador. Pujar-me a l'escenari em permet abstenir-me de quant m'envolta i lliurar-me al personatge que estic fent en aquest moment. Estic molt agraïda a l'espectador pel seu afecte. Li dec tant!", ha confessat.