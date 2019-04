França va dedicar entre 2012 i 2017 un total de 120 milions d'euros de finançament públic a la promoció d'assajos clínics independents, mentre que Espanya va invertir 43 vegades menys (300.000 euros), segons han denunciat aquest dijous l'Associació Espanyola d'Investigació sobre Càncer (ASEICA ) i la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) per exemplificar els problemes a què s'enfronten els investigadors espanyols.









En una roda de premsa amb motiu del Dia de la Innovació en Càncer, que se celebra el proper 18 d'abril, les dues organitzacions han alertat de les traves a què s'enfronten oncòlegs i investigadors per a fer arribar la innovació en càncer a la societat espanyola, així com han realitzat una radiografia de la situació dels assajos clínics o patents de fàrmacs a Espanya enfront d'altres països europeus.





"Amb aquesta burocràcia per optar a projectes i la falta de finançament, els investigadors espanyols, tot i que són competitius i tenen una gran capacitat de formació, estan viatjant amb rodes de pedra", ha lamentat el president de ASEICA, Xosé Bustelo, qui ha qualificat la situació de 'síndrome de Fernando Alonso': "pilots excel·lents però falla el xassís".





Bustelo ha assenyalat que el repte és arribar al 70 per cent de supervivència en càncer per a l'any 2030, des del 55 per cent actual. Per a això, ha insistit, es necessita "més innovació i recerca, amb assajos clínics més ràpids". En aquest context, ha posat en valor el "gran capital humà" de la ciència espanyola i iniciatives com els CIBER, que "tot i infrafinançats permeten col·laboracions per desenvolupar nous fàrmacs".





Al costat d'això, ha descrit com "molt bona" la consciència social sobre la importància de la investigació per millorar la vida dels pacients. Respecte d'això, ha recordat que el finançament de fons filantròpics ha augmentat "un 350 per cent en els últims anys", tot i que a continuació ha lamentat la "falta de bon finançament" en R+D+I, la "principal causa" que llasta el progrés en desenvolupament de 'startups', per exemple, segons un estudi publicat recentment a la revista 'Nature Biotechnology'.





D'acord amb les dades d'aquesta investigació, exposades per Bustelo en roda de premsa, Europa compta amb al voltant de 400 'startups' relacionades amb biomedicina distribuïdes en 16 països, tot i que hi ha "desigualtats" entre les diferents regions. En termes absoluts, Espanya se situa en les últimes posicions pel que fa a nombre absolut, amb 25 iniciatives en aquest camp, només per davant de Noruega, Itàlia i Polònia, mentre que França (51), Alemanya (31) i el Regne Unit (129 ) superen àmpliament al nostre país.





Segons l'informe, aquestes diferències es basen principalment en el pressupost públic destinat a investigació i desenvolupament. Dades de la Comissió Europea revelen que països com Suècia, Àustria o Dinamarca inverteixen al voltant del 3,3 per cent del seu PIB, mentre que Espanya se situa a la cua de la despesa pública en recerca amb un 1,2 per cent, juntament amb països com Polònia o Portugal. "Tampoc ajuda la manca d'empreses de capital risc dedicades específicament a l'àmbit biomèdic", ha afegit Bustelo.





El president de ASEICA ha incidit, a més, a la "falta de suport" de l'Oficina de Transferència a l'hora de realitzar patents, on Espanya està "molt per darrere" de França, Suècia, el Regne Unit o els Estats Units. També ha lamentat que els investigadors espanyols passin "vuit hores diàries de la jornada laboral fent papers". "Hem de dedicar el nostre temps a pensar i no a omplir papers, cosa que no se'ns dóna massa bé, de fet", ha comentat.





Un altre "gran problema" que han criticat és que la gran majoria d'assaigs clínics es realitzen en associació amb empreses biofarmacèutiques. "Això no passa en altres països on hi ha molts més assajos iniciats directament pels investigadors. Aquesta situació s'associa, novament, amb la manca de finançament públic. La majoria de la investigació clínica a Espanya, un dels països europeus més atractives, el 80 o 90 per cent són finançats per la indústria", ha argumentat la presidenta de SEOM, Ruth Vera.